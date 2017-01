Deník s vámi. Nejpalčivější témata Olomouckého kraje probereme s hejtmanem

Olomouc – Kašna slavného sochaře Ivana Theimera by v budoucnu už neměla být součástí Kollárova náměstí v centru Olomouce. V chystané podobě se s ní nepočítá, jednotlivé prvky by naopak měly dostat nové místo a to v nedalekých Čechových sadech. Dílo se přesune už letos.