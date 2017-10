Raději ukázat zadek i zloděje? Šatny na olomouckém bazénu ohlídají kamery

ANKETA / V šatnách olomouckého plaveckého stadionu se v nejbližších dnech objeví šest nových kamer. Doplní tak stávající kamerový systém, který monitoruje zbylé prostory bazénu.

Tři kamery v dámské šatně a tři v pánské mají podle vedení zajistit bezpečí návštěvníků a zastrašit případné zloděje.

„Kamery budou odrazovat od vloupání do skříněk a společných prostor,“ uvedla Małgorzata Rapa-Katbeh, ředitelka společnosti OLTERM & TD Olomouc, která plavecký stadion provozuje. “Zároveň budeme mít o případných krádežích záznam,“ dodala.



Nové kamery by podle ředitelky společnosti neměly zasahovat do soukromí návštěvníků.

„Budou nahrávat šatní skříně, dveře společných šaten a chodbu směrem k vestibulu,“ vysvětlila Małgorzata Rapa-Katbeh.

„Převlékárny ani mokrá zóna pod dohledem kamer nebudou,“ dodala.

I přes to se některým lidem novinka nelíbí.

„Vždyť převlékací kabiny jsou tam jen dvě,“ upozornila na Facebooku Ivana Chrbjátová. „Dnes se všichni převlékají u skříní,“ dodala.

Objevily se ale i komentáře, které nápad chválí.

„Lepší ukázat holý zadek, ale v případě prázdné skříňky mít možnost najít zloděje,“ napsala na Facebooku Leňa Bureška Gebauerová.

Vítáte umístění kamer v šatnách krytého bazénu? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem

Převlékárny kamery sledovat nesmí

Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou kamery na plaveckém stadionu v pořádku.

„Šatny plaveckého stadionu lze monitorovat, pokud je zde vymezený prostor pro převlékání. Ten ale nesmí být kamerami sledován,“ stojí ve stanovisku Úřadu z ledna 2006.

Počet převlékacích kabin dál nijak nespecifikuje. Plavecký stadion v Olomouci, který disponuje dvěma kabinami v dámské zóně a dvěma v pánské, tak podmínku splňuje.

Nelze prý sledovat při natáčení

Kamerový systém není na plaveckém stadionu novinkou.

„Dosud kamery sledovaly venkovní areál, vnitřní bazén, tobogán a vestibul,“ řekla ředitelka společnost OLTERM & TD.

Systém také monitoruje vodu v pětimetrové hloubce a technologické zázemí budovy.

Nové kamery v šatnách budou snímat jen obraz bez zvuku.

Vedení počítá, že nahrávky bude mít uložené asi pět dní.

„Záleží na kapacitě úložiště. Nové záznamy přepisují ty staré,“ vysvětlila Małgorzata Rapa-Katbeh.

„U citlivých záznamů se během provozní doby nahrává, ale nejde sledovat obraz,“ dodala.

Upozornění ve vestibulu

Cedulky, které upozorňují na kamerový systém, najdou návštěvníci na několika místech.

„Zůstávají ty ve vestibulu krytého bazénu a u vstupu do letního areálu,“ řekla ředitelka společnosti.

„Nově na kamery upozorňujeme už ve vestibulu plaveckého stadionu,“ dodala.

Přímo v šatnách, kde se bude nově natáčet, tak zřejmě upozornění nenajdete.



Instalace nových kamer navazuje na rozsáhlou rekonstrukci plaveckého stadionu, která nedávno skončila.

Nový interiér si mohli první návštěvníci prohlédnout už v pondělí 25. září, kdy se bazén znovu otevřel. Tříměsíční rekonstrukci za 11 milionů korun hradilo město.

„Finance na rozšíření kamerového systému poskytla společnost OLTERM & TD Olomouc,“ dodala Małgorzata Rapa-Katbeh.