Rozbořil dva roky po Vidkunu: Jde o válku policajtů, ne o Lazce

Jsou to dva roky, co detektivové tehdejší protimafiánské jednotky (ÚOOZ) provedli rozsáhlý zátah na olomouckém hejtmanství, krajském policejním ředitelství a ve světle kamer hledali důkazní materiál v domě exministra vnitra Ivana Langera.

V takzvané korupční kauze Vidkun, pojmenované po norském politikovi, který se zaprodal nacistům, čelí trestnímu stíhání regionální policejní špičky, vlivný podnikatel a politik Jiří Rozbořil (ČSSD).

Bývalého hejtmana kauza smetla. V politice skončil a Vidkun dopadl i na jeho soukromý život.

„Myslím, že ten „grázl“ v Olomouckém kraji je učedník proti tomu, co předvádí a co má na zádech pan Babiš,“ohlíží se Jiří Rozbořil v rozhovoru pro regionální Deník.

Jsou to dva roky a nic se neděle? Nebo už děje…?

Po roce a půl začaly výslechy. Podle sdělení mého advokáta se jednalo o několik policistů a občanských pracovníků policie. Tyto výslechy se mě podle mého advokáta vůbec netýkaly.

Víte, kam směřují?

Tam, kde kauza začala: k válce dvou skupin policistů. A jak se tomu mnozí smáli, že jsem byl v blbý čas na blbém místě, tak se jen potvrzuje, že tomu tak skutečně bylo.

Vy jste na policii znovu nebyl, jen tito policisté?

Ne. Od ledna 2015, kdy byl jeden jediný můj výslech, jsem na polici nebyl. Od té doby se neudálo vůbec nic, ve spise nic nepřibylo. V mé kauze se v podstatě nic neděje.

Stíhání vám ukončilo úspěšnou politickou kariéru. Jak to „stravujete“ ve světle kauzy špiček ANO a eventuality, že Česká republika může mít trestně stíhaného premiéra? Hrad dal najevo, že to není překážka..

Navíc bylo potvrzeno, že pan Babiš byl v StB… Celá kauza pana Babiše je pro mě až nepochopitelná, co se může v České republice stát. Ale to je jeho boj. Co já bych chtěl panu Babišovi říct: Někdy před rokem v České televizi a jinde v médiích opakovaně a mnoho měsíců zdůrazňoval, co to má sociální demokracie za grázla v Olomouckém kraji. Myslím, že „grázl“ v Olomouckém kraji je učedník proti tomu, co předvádí a co má na zádech pan Babiš. Ano, kauza mi zlikvidovala politický život, to stoprocentně, ale také osobní, pracovní, společenský. Je mi z toho všeho hodně smutno. Řekl bych, že čím dál tím více právě v kontextu aktuálních kauz, které má pan Babiš.

Na Babiše žádní kukláči nešli

V kauze Vidkun vinu necítíte. Řekl jste, že v případu Lazce jste nic protizákonného neučinil, ale chybu jste tehdy udělal…

Lazce (pozn. red.: okolnosti dotace kolem jezdeckého areálu v olomoucké čtvrti Lazce) byly prověřeny třemi policejními útvary. Údajný podvod, na který dalo podnět Ministerstvo financí, se za čtyři roky neprokázal. Tento případ dodnes není uzavřen, ačkoliv ho šetřilo opakovaně několik policejních útvarů.

Proč není uzavřen?

Otázka na policii. Ale je to jednoduché: padne motiv. Měl jsem uplácet ve prospěch Lazcí a pokud by se neprokázalo, že se nestalo - a já tam nebyl členem nebo společníkem - tak padá merit, padá skutek a celý začátek mého obvinění.

Jako hejtman byste tedy neudělal něco jinak, pokud jde o Vidkun?

Jako hejtman jsem se scházel se stovkami lidí. Někdy to bylo v kanceláři, někdy jsme šli na kafe, jindy na pivo. Nikdy to nebylo tak, že já bych po někom něco chtěl, ale z 99,9 procenta po mně něco chtěli nějací lidé. Bohužel jsem nemohl tušit, že někteří lidé jsou odposloucháváni a mají nějaké problémy…

Říkáte, že jste byl ve špatnou dobu na špatném místě a za Vidkunem je válka policajtů? O co přesně jde? Už o tom chcete hovořit?

Ano, válka policajtů, ale co je mezi nimi, to mi nepřísluší hodnotit, i když dnes už to mám poskládané do posledního kamínku. A to teatrálno kolem zatýkání ve Vidkunu…? Srovnejme to s panem Babišem: tomu doručují, žádní kukláči, žádné teatrální zatýkání, žádné kamery… Přitom se jedná o daleko vážnější věc, než o kterou eventuelně jde na Lazcích. Z toho je mi opravdu špatně. V České republice se neměří stejným metrem.

Děkuji těm, kteří mě drželi i sundali

Kodex ČSSD vám znemožnil kandidovat v krajských volbách. Litujete, že nesedíte v současném vedení kraje?

Když jsem přemýšlel, co bych dal k dvouletému výročí Vidkunu na facebook, napadlo mě, že bych mohl poděkovat všem, co mi drželi a drží palce, a zároveň také poděkovat těm, kteří mě sundali. Bylo to 24 hodin totálního vypětí, něco strašného, ale po tom všem jsem mezi „normálními“ lidmi, mezi které jsem se vrátil.

Je vám fajn - mimo politiku?

Celkem ano. Když pozoruji, už jen takto z povzdálí, co se děje v České republice a jaké praktiky se používají k tomu, aby se někdo dostal k moci. Nicméně po 20 letech mám politiku pod kůží a abych odpověděl na otázku: Ano, je mi líto, že tam nejsem.

Co vlastně děláte? Mohu se zeptat – soukromé osoby, která není veřejně činná?

Jsem v soukromé sféře, kde se rýsuje něco definitivního. Jak jsem deklaroval, že nejsem závislý na politice a financích z politiky.

ANO je velké nebezpečí

Politiku sledujete. Jak vidíte sněmovní volby? Postavila ČSSD v Olomouckém kraji dobře kandidátku?

Kandidátku bych asi poskládal trochu jinak, nicméně Roman Váňa (pozn red. současný poslanec a lídr kandidátky ČSSD v Olomouckém kraji) je slušný člověk. Sice není vůdcovský typ, ale je to zkušený politik, nevyvolává žádné kontroverze. Bohužel na celostátní úrovni, na které jsou závislé výsledky voleb v krajích, sociální demokracie poslední dobou, půl roku až rok, byla nečitelná pro občany. Trojvládí a vyjádření, která k sociální demokracii nepatří, vyvolávalo to emoce. Uvidíme, jak to nakonec dopadne.

Vítěz je však jasný a ČSSD jím nebude…

Ano, vyhraje ANO. Populistická rétorika sklízí úspěch, protože občané České republiky jsou nepoučitelní. Pokud mohu, za sebe bych voličům v Olomouckém kraji doporučoval jediné: volte kohokoliv, jen ne ANO. Je to velké nebezpečí pro demokracii.

ČSSD může počítat s vaším hlasem?

Samozřejmě. Stále jsem členem sociální demokracie a ačkoliv se vykládalo, že chci přeběhnout tam či onam, nebo že spolupracuji s někým jiným, není to pravda. Budu členem ČSSD, dokud někdo neřekne, ať odejdu.