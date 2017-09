Rostou, jenže do lesa se nesmí

Nejprve sucho a když to konečně přijde, nesmí se do lesa. Na Olomoucku to letos nemají milovníci hub vůbec snadné, a to ani experti na tuto skupinu organismů, kteří pravidelně pořádají výstavy. Právě dnes (pátek) odpoledne začíná tradiční mykologická přehlídka hub ve Šternberku – Dalově. Ovšem až na druhý pokus.

„Nemohli jsme do lesa, kde je zákaz vstupu, ale oproti konci srpna už není takové sucho, tak jsme se rozhodli výstavu uspořádat. Především díky pomocníkům z Uničovska a Prostějovska,“ vysvětloval Bronislav Hlůza, který profesní kariéru zasvětil houbám a nižším rostlinám. ČTĚTE TAKÉ: Kotlíkové dotace spuštěny, kraj rozdá 124 milionů! Tentokrát bez front Původně měla být výstava první víkend v září, ovšem nebylo dostatek reprezentativních exemplářů. Na přehlídce, která začíná dnes ve 14 hodin, se už podařilo zajistit přes sto druhů. V kulturním domě budou k vidění nejen konzumní houby, ale například zástupci dřevokazných hub a jiné zajímavosti z říše Fungi. Součástí dvoudenní výstavy bude mykologická poradna, kterou vede právě profesor Hlůza. „Kolega zase poradí, jak pěstovat léčivé houby, což je velmi aktuální a atraktivní téma,“ zval do Dalova. ČTĚTE TAKÉ: Tajná přísada Taczekova piva zřejmě zůstane utajena Místní část Šternberka je na seznamu devatenácti katastrálních území Olomoucka a části Šumperska, kde úřady kvůli bezpečnosti lidí zakázaly vstup do lesa. „Je to komplikace. Houby konečně začaly růst, a to letní i podzimní. Vypadá to v nejbližších dnech slibně. Velmi však bude záležet na tom, jaká bude teplota. Pokud nebudou noční teploty klesat k nule, máme se na co těšit,“ dodal mykolog. ČTĚTE TAKÉ: Budova teologické fakulty slaví 300 let, přijede Czendlik i novinářka Drtinová O zákaz vstupu požádaly v srpnu Lesy České republiky kvůli pohybu techniky v lesích s kalamitním výskytem kůrovce a riziku pádu stromů a větví po vichřici, která se přehnala částí Evropy v polovině srpna. Lidé by raději neměli vyrážet na houby na Šternbersko, ale ani do Paseky, Nové Hradečné, Mladče, Řimic či Veleboře.





