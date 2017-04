Řidiči autobusů na severu Olomouckého kraje stávkují

Více než sto dvacet řidičů autobusů na severu Olomouckého kraje ve čtvrtek vstoupilo do stávky. K celorepublikové akci za zvýšení platů se přidali řidiči z Šumperska, Jesenicka, Mohelnice a Zábřehu.

Akutní nedostatek šoférů omezil provoz hlavně v Šumperku, kde z celkových devětaosmdesáti řidičů sedí za volantem pouhých šest.

„Do práce dnes nepřišlo třiaosmdesát řidičů zaměstnaných ve společnosti Arriva Morava. Ale počítáme i ty, kteří mají dovolenou nebo jsou nemocní. Jsme rádi, že konečně táhneme za jeden provaz. Podmínky pro práci jsou opravdu náročné - stovky hodin za volantem, neklimatizované autobusy," popsal za šumperské odboráře David Sedláček.

Stáhněte si dokument *.pdf společnosti Arriva vydala seznam spojů, které dnes vyjdeou

Arriva: Stávkuje 120 řidičů

V Zábřehu se ke stávce připojilo jednačtyřicet řidičů. Přišli i ti, kteří s účastí původně nepočítali.

„Dnes ráno se zapojili i ti, kteří původně stávkovat nechtěli, ale nakonec se rozhodli, že do toho půjdou s námi. Za Zábřeh je tedy ve stávce jednačtyřicet řidičů," uvedl vedoucí základní odborové organizace v Zábřehu na Moravě Jiří Drlík.

Společnost Arriva Morava, která má na starost velkou část autobusové dopravy v Olomouckém kraji, zatím uvádí, že do stávky se zapojilo 120 řidičů. Jejich počet se pravděpodobně ještě zvýší.

„Během rána nevyjelo 120 řidičů. Počet se však může změnit, protože nám řidiči ještě nenastoupili do odpoledních směn," řekl mluvčí společnosti Arriva Morava Roman Herden.

Dálkové linky fungují

Částečně se Arrivě podařilo zajistit provoz MHD v Šumperku a vybrané spoje v jeho okolí.

I nadále platí, že jsou zajištěni řidiči pro dálkové linky z Jeseníku do Prahy, Olomouce a Ostravy a také z Šumperku a Mohelnice do Ostravy.

Tyto spoje budou celý den mimořádně zastavovat ve všech obcích, kterými projíždějí.

Pokud uvidí řidič dálkového autobusu cestující na zastávce, kde standardně nezastavuje, zastaví a nabídne jim svezení.

Do večera se nerozjedou

Ředitelka společnosti Arriva Morava Pavla Struhalová s odboráři jedná.

„Znovu jsem teď dopoledne se zástupci odborů hovořila, ale jsou neústupní a jasně řekli, že až do večera se autobusy nerozjedou. Předpokládáme tedy, že se odpoledne připojí ke stávce dalších cca 10–15 řidičů, kteří by měli nastoupit na odpolední směnu. Velmi se omlouvám všem cestujícím, ale nejsme schopni zajistit náhradní dopravu ve větší míře, než je uvedeno v detailním přehledu na našich webových stránkách, nemáme už další řidiče, kteří by mohli za desítky stávkujících šoférů zaskočit," uvedla Pavla Struhalová.

Řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám protestují od října 2015.

Olomoucký kraj kvůli růstu mezd řidičů linkových autobusů, o kterém rozhodla vláda, musí dopravcům ročně zaplatit zhruba o 52 milionů korun víc.

Hejtmanství peníze poskytlo z přebytku rozpočtu a částku bude požadovat po státu.