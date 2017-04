Řidiče brzdí sníh, v noci na cesty padaly stromy

S velkou opatrností jsou sjízdné silnice v Olomouckém kraji. Podle krajských silničářů by neměli mít problémy na cestách řidiči na Prostějovsku a Přerovsku, naopak na Jesenicku mohou očekávat komplikace.

Za dva dny tam napadlo až padesát centimetrů sněhu, situace je tam nejhorší. „V okresech Prostějov a Přerov se zimní povětrnostní vlivy na sjízdnosti nepodepsaly. V okresech Olomouc a Šumperk pak částečně, jsou místa, která i přes sněžení zůstala mokrá a nemusela se ani ošetřovat a pak jsou místa, kde sněhu napadlo dost. Co se týká okresu Jeseník, tam je to celkově špatné," uvedl Jan Škrabal z krajské správy silnic. Podle něj přes Jesenicko přešlo několik sněhových bouří a za dva dny napadlo okolo čtyřiceti až padesáti centimetrů mokrého sněhu.

„Údržbu pravidelně provádíme, ale i tak nestíháme dát silnice do stavu, aby byla všude zajištěna sjízdnost v pořádku. Vznikají tak různé dopravní komplikace," upozornil Škrabal s tím, že zároveň doplňujíé i počty strojů. Na Šumpersku mohou řidiči očekávat komplikace ve vyšších polohách, na Červenohorském sedle, Skřítku, Bratušově, na Hanušovicku, kde je také okolo třiceti centimetrů sněhu. „Na Olomoucku by je problematická lokalita nad Šternberskem a okolo Moravského Berouna," popsal silničář. „V celém kraji je potřeba jet s velkou opatrností. Teploty jsou kolem nuly, sněží nebo prší," upozornil ještě.

Také hasiči se s příchodem chladného počasí nezastavili. V úterý večer pomáhali několika řidičům osobních a nákladních aut na Jesenicku. Profesionálové ze stanice Jeseník k nim jeli k Lipové-lázním a na Červenohorské sedlo. „V jednom případě vyprošťovali jeřábem sypač zapadlý do příkopu. Během večerních a středečních ranních hodin zasahovali hasiči také na čtyřech místech v Olomouckém kraji u stromů, které spadly na silnice," doplnil Zdeněk Hošák z krajského hasičského záchranného sboru. Dva zatarasily cestu u Kozlova na Olomoucku, jeden u Šumperku a další v Rudě nad Moravou. Doprava vázne také na D35 u Lipníka nad Bečvou, kde se tvoří kolony. Během dne má ve vyšších polohách pokračovat sněžení. Od včerejška napadlo v Jeseníkách asi čtvrt metru sněhu. Meteorologové varují také před silným větrem a náledím.

Na hlavním tahu ze Šternberku na Opavu jsou podle starosty Horní Loděnice od rána problémy. Situaci komplikuje vítr a motoristé, kteří vyměnili zimní pneumatiky za letní. „Je to hrůza. Auta jsou v příkopě. Jet trojkou na Dálov je v tuto chvíli jistější," popisoval před devátou hodinou Gustav Repaň. „Sám jsem se ráno sotva doškrábal do Šternberka, protože už mám letní gumy. Zpátky od ecce homo je to slušné, ale výš zafoukané," popisoval ranní cestu k zubaři.

Se sněhovými jazyky by měli počítat i řidiči jedoucí z Olomouce na Odry. „Projet se dá normálně, ale fouká. Jezdí kamiony i osobní doprava. V lese spadly nějaké stromy, ale hlavní tah je bez větších komplikací průjezdný," informovala před devátou hodinou Lenka Křivánková z obecního úřadu v Kozlově.