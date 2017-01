Řeku hlídá policie, nakupily se v ní kry

Olomoucký kraj – Velkou pozornost poutá v těchto dnech řeka Bělá v České Vsi na Jesenicku. Nakupily se v ní desítky tun ledových ker. Aby neucpaly koryto a voda se nevylila z břehů, hlídají i policisté.

Kry se nahromadily ve zhruba kilometrovém úseku před jedním z jezů. Hladinu řeky zdvihly zhruba o metr. Bariéra v takovém rozsahu se na daném místě vytvořila poprvé.

V neděli 8. ledna na problémovém úseku zasahoval bagr.

„Uvolňovali jsme průtok pod mostem, aby nevytvořil další hráz a mohla pod ním protékat voda," řekl starosta České Vsi Petr Mudra, podle něhož se situace zatím stabilizovala.

Náročná operace

Na hladinu řeky dohlížejí pracovníci obce, vodohospodáři i hasiči. V noci situaci kontrolují hlídky policistů.

„Pokud by zase začalo svítit slunce a bariéra by měla růst, máme v záloze techniku. Kry by se musely bagrovat a odvážet. Je to hodně náročná operace, proto se do ní zatím nechceme pouštět," vysvětlil starosta Mudra.

Na Šumpersku podobný problém zatím nehrozí. Led na řekách vlivem mrazů sílí, Povodí Moravy jej v žádném místě odstraňovat neplánuje.

„Pokud by se náhle zvýšily průtoky, je možné že se led v některém místě utrhne a bude nutné jej odstranit. Zatím tomu však nic nenasvědčuje," řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.