Ředitel školy odmítl štědrý "zlatý padák". Chce se dál soudit

Kauza odvolané tršické učitelky Vandy Fabianové zamíří ke krajskému soudu. Ředitel Jaromír Vachutka nepochybuje o tom, že se proti rozsudku olomouckého okresního soudu, který dal Fabianové za pravdu, odvolá.

Zároveň odmítl štědrou nabídku zřizovatele základní školy, obce, v podobě „zlatého padáku“.

„I když jsme zatím neobdrželi veškeré podklady od okresního soudu, odvolávat se budeme. Vše jsme zvažovali a jsme takto rozhodnuti,“ uvedl Vachutka, jak se domluvil s právním zástupcem.

Za svou pravdou si stojí a nehodlá ani odejít ze školy.

Odmítl velkorysé gesto obce, aby odešel z funkce ředitele s ročním platem. O nabídce jako první informovala Mf Dnes.

Kde je pravda? Peníze to nevyřeší

Vachutka tvrdí, že chybu neudělal, když kantorku propustil na hodinu.

Podle něj v rámci hygieny dětí překročila kompetence pedagoga.

„Práce ředitele školy je velice náročná a nabídka byla jistě zajímavá. Člověk by měl klid a prostor na to, co dál. Ale za co jsme bojovali, kde je pravda? To bych nevyřešil tím, že odejdu s penězi. Navíc za mnou stojí řada kolegů, vůči kterým bych se nezachoval férově. Proto jsem nabídku nepřijal,“ reagoval Vachutka.

Rodiče kantorku podporují

Učitelka Vanda Fabianová, která dostala okamžitou výpověď kvůli podezření ze sexuálního obtěžování prvňáčků na škole v přírodě, v březnu uspěla se žalobou u olomouckého okresního soudu.

Domáhala se zrušení okamžitého vyhazovu. Chce očistit své jméno.

Podle soudkyně se žádné zneužívání chlapců neprokázalo a kantorka neporušila dohledem na osobní hygienu sedmiletých dětí žádné předpisy.

Vanda Fabianová i rodiče dětí, které tehdy byly na škole v přírodě v Ostružné, měli z rozsudku soudu prvního stupně radost.

Rodiče kantorku od počátku podporují a vozí děti do školy v sousední obci, kde Fabianová našla dočasné útočiště. V Doloplazech má smlouvu do konce srpna.

„Jsme domluveny, že dokud bude potřeba, mohou tady zůstat,“ ujistila ředitelka školy Jana Štefanová.

Dusno v Tršicích

Aby obec vyřešila dusno v Tršicích a odvolala Vachutku z funkce, požaduje část učitelů a rodiče školáků.

Jednali se zastupiteli a přišli i na veřejnou schůzi, kde nejvyšší orgán obce vyzývali k větší odvaze.

Podle vedení obce není odvolání ředitele jednoduché kvůli podmínkám daných školským zákonem.

Kauzu řeší se třetí advokátní kanceláří, aby mělo jistotu, že důvody pro případné odvolání budou právně nezpochybnitelné.

„Nechceme udělat něco, čím zatížíme další zastupitelstvo. Řešení však hledáme. Nebude se jen čekat na rozhodnutí soudu,“ ujišťoval na schůzi místostarosta Jan Březovský.

Vachutkovi končí funkční období 31. prosince letošního roku.