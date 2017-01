Ptačí chřipka: na Přerovsku museli utratit stovky kusů, obce jsou hlídané

Olomouc – Jako by chtěl hned v úvodu přípravy naznačit, že třináct podzimních gólů ve Fortuna národní líze nebylo dílem náhody. Jakub Plšek se totiž v sobotu proti Zlínu blýskl dalšími dvěma trefami. A to měl ze zápasu pořádné obavy… „Ještě ve čtvrtek jsem si vůbec nedokázal představit, že nás každého čeká devadesát minut. Minulý týden to byla fakt docela makačka, nohy pořádně cítíme," přiznal třiadvacetiletý záložník.