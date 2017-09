OBRAZEM: První školní den na "Heyráku"

Hned tři třídy prvňáčků se představily v pondělí 4. září v atriu Základní školy Heyrovského v Olomouci. Při slavnostním ceremoniálu jim doprovod dělali starší spolužáci.

Mezi těmi, kdo se do školy těšili byl i Ondřej Kovář, pro jeho rodinu to je velká událost. „Syn se těšil a říkal, že prázdniny jsou už moc dlouhé prázdniny,“ prozradila maminka Jiřina Kovářová. Do školy se ale nijak zvlášť nechystali, nakoupili co bylo potřeba.

„Syn vstával z postele už ve tři čtvrtě na sedm. Byl hrozně nadšený a chtěl do školy. Hned se oblékl, vzal se batoh a že už jde, tak jsme ho museli držet trochu zpátky, abychom ve škole nebyli už v sedm hodin,“ popisovala s úsměvem pondělní ráno maminka.

Podle ředitele školy Oldřicha Anděla, jde o tradiční slavnost, kdy se děti pasují do role žáka Základní školy Heyrovského. Celkem jich letos do školy poprvé přišlo dvaaosmdesát.

„Je to asi čtyřiceti minutová show v atriu školy. Na závěr vybuchly barevné konfety, tím jsme odstartovali nový školní rok,“ dodal ředitel školy.

Základní školy v Olomouci přivítaly v první den nového školního roku 1154 žáků prvních tříd, což je o šedesát méně než v loňském roce. Nejvíce prvňáčků pak nastoupilo do ZŠ Stupkova, kde jich poprvé usedlo do lavic 88.