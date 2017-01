Proměna Kollárova náměstí: přibude sloup a pítko, zmizí kašna i místa pro auta

Olomouc – Kašna slavného sochaře Ivana Theimera by v budoucnu už neměla být součástí Kollárova náměstí v centru Olomouce. V chystané podobě se s ní nepočítá, jednotlivé prvky by naopak měly dostat nové místo a to v nedalekých Čechových sadech. Dílo se přesune už letos.

Územní studie proměny Kollárova náměstí počítá i se sloupem k poctě Václavu RenderoviFoto: Koláž: DENÍK. Zdroj: MmOl

Součástí připravovaných změn je jak úprava veřejné zeleně, komunikací a systému parkování, tak i nový umělecký prvek. Radní se na svém posledním jednání seznámili s aktuální územní studií, která tyto změny řeší. „Naším záměrem je nová koncepce řešení náměstí a rehabilitace prostoru, kterým lidé prochází," řekl náměstek primátora Aleš Jakubec. V současnosti je na Kollárově náměstí nefunkční kašna s plastikami slavného sochaře Ivana Theimera. Prvotním záměrem bylo po dohodě s autorem přemístit jednotlivé nefunkční fragmenty kašny do Čechových sadů, následně pak vyplynula potřeba dalších úprav celého tohoto veřejného prostoru. K přestěhování jednotlivých prvků Theimerovy kašny, která vznikla dle jeho návrhu v 60. letech minulého století, z Kollárova náměstí na novou pozici v parku, by mělo dojít už v tomto roce. „V rozpočtu počítáme s prostředky na uskutečnění tohoto záměru. Věřím, že tento krok povede k dalšímu zatraktivnění Čechových sadů," doplnil majetkoprávní náměstek Filip Žáček. Územní studie proměny Kollárova náměstí. Autor: Zdroj: MmOl Nový dělící chodník Novým dominantním výtvarným prvkem Kollárova náměstí pak na severní straně bude monumentální sloup, věnovaný památce olomouckého barokního sochaře a donátora Václava Rendera, o celkové výšce asi devět a půl metru. Už hotový tordovaný dřík, který pochází z mariánského sloupu na Dolním náměstí, bude opatřen novým umělecky zpracovaným soklem a korunou. Autorem novodobých doplnění dříku bude opět Ivan Theimer. Poblíž památníku by mohlo být také autorsky zpracované pítko. „Dalšími novinkami v koncepci náměstí bude proměna veřejné zeleně či například výškové sjednocení silnice s chodníkem v centrálním prostoru. V podélném severojižním směru je navržen chodník, rozdělující prostor náměstí na jednostrannou alej se stromy a na volné trvalkové záhony," pokračovala mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá. Theimerova kašna v centru Olomouce nefunguje. Nejsou peníze Odpadky pod zem Protiváhou Renderova památníku bude v jižní části skupina čtyř větších stromů, v níž bude památník k připomenutí Jána Kollára. Nádoby na tříděný odpad budou nahrazeny podzemními kontejnery. Dopravní režim zůstane beze změny, ubude ale parkovacích míst. To se však nijak nedotkne parkovacích míst v centrální rezidenční zóně. Souběžně s těmito změnami se uskuteční oprava komunikací a inženýrských sítí.

Autor: Petra Pášová