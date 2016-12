Prodavači byli o svátcích doma. ČOI vyrazila na kontroly zavřených obchodů

Olomoucký kraj – Zodpovědně přistoupili majitelé obchodů k nařízení mít o státních svátcích zavřené obchody. Vánoční svátky byly už třetí zkouškou, kterou od platnosti zákona letos absolvovali.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Česká obchodní inspekce (ČOI) situaci monitorovala během vánočních svátků napříč republikou.

V Olomouckém kraji se neobjevilo žádné pochybení.

Pokud někdo našel pod stromečkem peníze a chtěl vyrazit na velké nákupy hned po Vánocích, letos poprvé si musel počkat.

Velká část obchodů měla o vánočních svátcích zavřeno. Nařizuje to zákon, který začal platit na začátku října.

Úředníci z inspektorátu pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj od Štědrého dne do Štěpána provedli celkem 65 kontrol.

„Deset jsme uskutečnili 24. prosince, pětadvacet na první svátek vánoční a o den později to bylo třicet kontrol," informoval o přesných číslech vedoucí inspektorátu Boris Stabryn.

Alza pochybení odmítá

Napříč celým Českem se objevilo během vánočních svátků jen jediné pochybení.

„Jednalo se o internetového prodejce, který zároveň obsluhoval zákazníky i ve své kamenné provozovně, kterou sám označuje jako prodejnu," upřesnil mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Šlo o Alzu.cz. Společnost odmítá, že by porušila zákon.

Během státních svátků musí mít zavřeno všechny obchody, jejichž rozloha je větší než 200 metrů čtverečních.

„ V případě kontroly, kde by byl v době zákazu uskutečňován prodej a byly by pochybnosti o velikosti plochy, ověřila by se tato všemi dostupnými možnostmi, například z kolaudační dokumentace, proměřením," ujistil o postupu ČOI Boris Stabryn.

Za porušení nařízení hrozí až milionová pokuta. Pokud se prohřešek opakuje, může stoupnout až na pět milionů.

Od října, kdy začal zákon platit, nabyla právní moci prozatím jediná pokuta ve výši deset tisíc korun, kterou ČOI udělila.

Tu zaplatil podnikatel, který má bazar v Rokycanech v Plzeňském kraji.

Další nejbližší státní svátek připadá na Nový rok, tedy na tuto neděli.