Primátor o Sigmě: Nechci dopadnout jako v komedii Pretty Woman

Olomouc – Jednání s novým strategickým partnerem jsou ve velmi pokročilém stádiu, došlo k dohodě podmínek s akcionářem Josefem Lébrem a rozpočet pro dokončení sezony je zajištěný.

Takové byly hlavní body pátečního jednání dozorčí rady SK Sigma Olomouc na městské radnici.

„Na těchto transakcích nikdo nezíská, všichni ztratí. Vydělat ale musí fotbal," zdůraznil hlavní prioritu Jaromír Gajda, místopředseda rady.

Olomoucký primátor Antonín Staněk ve čtvrtek navštívil šatnu druholigových fotbalistů a vysvětlil jim, jak se věci mají.

„Bylo vhodné, že hráči slyšeli proslov přímo z úst nejvyššího představitele města Olomouce, což jim dává určitý klid. Z tohoto pohledu jsem to vnímal jako dobrou věc, ale výborné to bude až ve chvíli, kdy pan primátor definitivně oznámí jméno nového akcionáře," kvitoval Staňkovu návštěvu v kabině svých svěřenců Václav Jílek, trenér Sigmy.

O den později po jednání dozorčí rady promluvil i s ostatními zástupci také k médiím.

„V tuto chvíli je diskutovaná nabídka toho původního zájemce, jedná se o právnickou osobu. Platí, že má zájem o vstup do akciové společnosti. Jednání pokročila velmi daleko, teď už je to víceméně na úrovni právních expertů," objasnil Staněk.

Jméno subjektu však vzhledem k příslibu říct nemohl, byť to paradoxně situaci stěžuje všem stranám. „V okamžiku, kdy by řekl, že to je on, dá se mnohem jednodušeji jednat. Ostatní potencionální zájemci by si mohli jasně vytipovat své podmínky," doplnil.

"Onen zájemce" chce být jediný

Své požadavky má však i onen zájemce, který je dle slov zástupců města i klubu v jednání nejdál.

Chce být jediným soukromým subjektem, který do Sigmy vstoupí a zachovat strukturu „on – město – spolek".

Druhým požadavkem je vstup do nezadlužené společnosti.

A třetí podmínkou je, že město bude mít pod kontrolou klíčovou infrastrukturu, aby s fotbalem nedošlo v budoucnu k žádnému problému.

„Byl bych velice nerad, kdyby potencionální strategický partner vstupoval do Sigmy jako ve známé americké komedii Pretty Woman, to znamená koupit nemocnou společnost a potom ji rozprodat. Toho se bojím, a pokud tyto záruky nebudu mít, udělám maximum pro to, abych tomu zabránil," konstatoval Staněk, jenž se pro tuto chvíli vzhledem k časovému vytížení trochu stáhne do ústraní a nechá další průběh na svých kolezích.

"Majetek Sigmy je vyšší než dluhy"

Podstatné tedy bude domluvit způsob oddlužení akcionáři Josefu Lébrovi a splnit tak druhou podmínku potenciálního partnera.

„Základní představa je taková, že vytipujeme zbytný majetek a představíme jej dozorčí radě. Poté se můžeme hnout z místa dále," prozradil místopředseda představenstva SK Sigma Olomouc Petr Konečný.

„Máme domluvené podmínky, za kterých já převedu své akcie na spolek a následně ke strategickému partnerovi. S tím, že tam budou nějaká omezení, která budou vymýšlet právníci," potvrdil i sám Lébr.

Zda je však s takovým řešením aktuálně spokojen, neřekl.

„Takhle se to nedá říci. Budu spokojen, když bude zajištěn chod a perspektiva Sigmy a někteří novináři si přestanou vymýšlet o bankrotu. Majetek Sigmy je vyšší než jeho dluhy!" uzavřel Lébr.

Z fotbalového prostředí se tak zřejmě definitivně vytratí.

Gajda: S Lébrem jsme zajedno

Na jeho slova podobně navázal i Jaromír Gajda, podle kterého by Lébr a další akcionáři nedávali akcionářské půjčky, pokud by nevěděli, do čeho přesně půjčují.

„Nejsme blázni, kteří by si napůjčovali hromadu peněz a zírali na to. SK Sigma Olomouc a.s. včetně spolu má potenciál v majetku. Protože jak v posledních letech probíhalo nějaké zadlužení, tak poslední roky taky narostl majetek," podotknul.

„Nemáme jiný zájem než ten, aby se hrál v Olomouci dobrý fotbal na nejvyšší úrovni. V tom jsme zajedno i s panem inženýrem Lébrem," uťal Gajda spekulace o tom, že právě rozpory mezi těmito dvěma brzdí jednání.

Důležité tak bude, aby Sigma i s novým partnerem do posledního března odevzdala poklady včetně rozpočtu na příští sezonu a uspokojila jimi licenční komisi.