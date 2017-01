Prezident Zeman má opět přijet do Olomouckého kraje

Olomoucký kraj – Prezident Miloš Zeman by měl v březnu přijet na návštěvu Olomouckého kraje.

Na začátku týdne to naznačil hejtman Oto Košta (ANO).



Zmínka o prezidentově návštěvě zazněla na pondělní diskuzi o budoucnosti regionu pořádané Deníkem.

Hosté besedy uvažovali o podobě průmyslu a požadovaných pracovních místech za patnáct let.

„Napadá mne, jestli by nebylo dobré využít služeb prognostika. Podle mých posledních informací by měl jeden takový navštívit kraj od 20. do 22. března. Zkusím se nejvyššího zeptat, jestli nemá nějakou vizi,“ odlehčil debatu Košta.



Miloš Zeman zavítal na vícedenní návštěvu regionu naposledy loni v květnu. Stejný měsíc si vybral i k pobytu o rok dříve. Poprvé ve funkci prezidenta přijel v roce 2014.

Nejsou lidi. Musíme zastavit odliv schopných, znělo v debatě o lepším kraji