Proměna náměstí Republiky? Až s novou radnicí

ANKETA / Moc parkovacích míst a málo zeleně. Na to si obyvatelé Olomouce stěžují nejvíc, když přijde řeč na náměstí Republiky. Frekventovaná část v centru města slouží především tramvajím a autům. To by se ale mělo změnit.

dnes 08:17

Radnice si nechala vypracovat územní studii, která řeší budoucí podobu náměstí Republiky a několika přilehlých ulic. „Studie bude reflektovat výsledky ankety a veřejných diskuzí mezi Olomoučany,“ uvedl mluvčí města Michal Folta. Zároveň dodal, že se jedná o běh na dlouhou trať. Kdy dojde k realizaci návrhu, se prý neví. „Záležet bude na dostupných financích a reálné potřebě,“ řekl.



Vyřešit podobu náměstí Republiky tak nejspíš bude muset nové zastupitelstvo města. Tomu stávajícímu totiž čtyřleté funkční období končí už příští rok. „Rozhodující budou také priority nové politické reprezentace města,“ doplnil Michal Folta. Zdůraznil, že ale nezáleží jen na lidech a byrokracii. „Rozhodujícím faktorem bude i stav inženýrských sítí na náměstí Republiky a v blízkém okolí,“ uvedl mluvčí města. Právě to, že se jejich životnost chýlí ke konci, bylo jedním z podnětů pro celkovou přestavbu náměstí. ČTĚTE TAKÉ: Konec čekaní na holickém přejezdu. Postaví tam nadjezd Jen neútulné parkoviště Do ankety města se od 8. června do 10. července zapojilo celkem 332 lidí. Její výsledky nedopadly, pro aktuální podobu náměstí Republiky, nejlépe. Téměř třem čtvrtinám dotazovaných nevyhovuje vzhled náměstí a skoro stejný počet se shodl na tom, že by na něm omezil počet parkovacích míst. K anketě mohli lidé přidat i komentáře. „Celý prostor ‚náměstí‘ v současnosti působí jako koridor tramvajové trati a parkoviště,“ zněl jeden z nich. „Moc aut, málo zeleně,“ nebo třeba „Nulová funkce náměstí jako veřejného prostoru. V podstatě jen parkoviště.“ Ukázky z desítek negativních komentářů, které v podstatě upozorňují na ty samé problémy – parkoviště, nedostatek zeleně, nekrytá tramvajová zastávka, málo odpadkových košů a laviček na sezení. ČTĚTE TAKÉ: V olomoucké MHD půjde platit kartou Návrh v několika variantách Kromě názorů veřejnosti chce radnice přihlédnout i k vyjádření institucí, které v místě sídlí. „Ty se shodují s výsledky veřejné ankety,“ řekl Michal Folta. „Vzhled náměstí Republiky považují za spíše nevyhovující,“ dodal. Zástupci místních institucí se podle něj shodují v tom, že největší pohyb je právě na parkovišti náměstí. „Celý prostor tak kvůli neustále se střídajícím autům působí chaoticky,“ tlumočil mluvčí města jejich komentáře.



Město čeká v budoucnu řada dalších kroků, které musí splnit, aby se nové podobě náměstí alespoň přiblížilo. „Momentálně za sebou máme projednání záměru s komisí pro architekturu a čeká nás další debata s veřejností,“ uvedl mluvčí radnice. „Následně se návrh v několika variantách předloží Radě města. Ta by měla jednu z nich schválit,“ dodal. Vybraná varianta se poté opět dostane do rukou architekta, který ji rozpracuje do detailního návrhu. ČTĚTE TAKÉ: Proměna Moravy v centru Olomouce startuje. Kácením

Autor: Eva Minárová