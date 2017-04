Pokud bude navržen, chce Miller opět kandidovat na rektora Univerzity Palackého

Rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller bude usilovat o obhájení funkce. Kandidaturu oznámil po skončení voleb do akademického senátu.

Rektor UP Jaroslav Miller při on-line rozhovoruFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Miller, který stojí v čele olomoucké univerzity od roku 2013, by chtěl v úřadu pokračovat i v dalším období 2018 až 2022.

„Především z osobních důvodů jsem s rozhodnutím dlouho váhal a nebyl si zpočátku příliš jistý. Hovořil jsem s kolegy, které jsem poprosil, aby vyjádřili své mínění. Shodli se na tom, že bych se měl o pokračování ve funkci pokusit,“ uvedl pro univerzitní žurnál.

Dodal, že pokud bude na kandidáta navržen, půjde do rektorských voleb především s vědomím odpovědnosti za rozpracované úkoly, před kterými univerzita stojí. Svou dosavadní práci přirovnal k modernizované budově, která už má vyměněné krovy, novou krytinu a dokončené podlahy, pořád ale zbývá vymalovat nebo sehnat nábytek.

Univerzita se podle Millera nachází uprostřed transformace, která souvisí hlavně s novelou vysokoškolského zákona, změnami v metodice hodnocení vědy a ve financování vysokého školství.

„Budujeme robustní systém kvality, naplňujeme, co po nás požaduje novela vysokoškolského zákona, čeká nás institucionální akreditace, které chceme dosáhnout, dáváme dohromady novou vnitřní strategii vědy na příští období. To všechno jsou záležitosti, které bych rád dotáhl do konce,“ vysvětlil Miller své rozhodnutí.

Jaroslava Millera do funkce rektora poprvé zvolil Akademický senát Univerzity Palackého na podzim roku 2013. Ve volbách tehdy zvítězil nad předchozím rektorem Miroslavem Mašláněm. Vedení Univerzity Palackého se ujal 1. února 2014, čtyřleté funkční období mu končí 31. ledna příštího roku.

O jménu nového rektora pro další čtyřleté období rozhodne na podzim nově zvolený celouniverzitní akademický senát, který začne pracovat na konci května.