Plný sál a aplaus. Ve filmu o uničovském fotbale vzpomíná Brückner i Panenka

Napříč historií uničovské kopané provedl skvěle zpracovaný dokument nazvaný 10:15 čas na fotbal diváky v kině Družba v Uničově. Na pátečním první promítání snímku, kterému se dvojice hlavních autorů Václav Outrata s otcem Miloslavem nadšeně věnovala dva roky, byla vyprodána kapacita čtyř stovek míst.

Dorazili také filmoví účinkující – slavné osobnosti fotbalu.

„Dostal jsem se do Uničova později, měl jsem trénink v Brně. Jsem rád, že vidím známé tváře. Bohužel jsem to nestihl, určitě se těším a udělám si chvilku, kdy se na film podívám. Co jsem slyšel ohlasy, tak byl film velmi působivý,“ usmíval se hráč prvoligové Zbrojovky Pavel Zavadil.

Také jeho začátek kariéry v mládeži Uničova a vstup do velkého fotbalu po odchodu ze Sigmy nabídl filmový dokument.

O fotbalu a fotbalistech Uničova hovořil i Karel Brückner, Petr Uličný, Antonín Panenka, bratři Fialové a mnoho dalších.

O filmu a jeho vzniku

Asi jen málokoho by napadlo, že fotbalovou historii v Uničově pomáhali tvořit tak hvězdná sportovní jména jako je Jan Fiala nebo třeba Bohumil Smejkal. Zjistili to dva fotbaloví nadšenci, Miloslav a Václav Outratovi.

O překvapivě pestré historii klubu natočili celovečerní dokument s názvem 10:15 čas na fotbal. A protože páteční premiéra byla hned vyprodaná, promítat se bude i v úterý 11. dubna.

Václav (vlevo) a Miloslav (vpravo) Outratovi natočili celovečerní dokument s názvem 10:15 čas na fotbal o historii uničovského fotbalu.Autor: Deník / Petra Pášová

Jsou to dva roky co si uničovský fotbal připomínal osm desítek let své existence. Tehdy taky vznikl nápad udělat o historii klubu dokument.

„Původně jsem dostal nabídku vytvořit k výročí zhruba pěti až desetiminutový klip, jenže já měl před sebou maturitu a tak jsem to odmítl. V hlavě mi ale poté uvízl myšlenka na celovečerní dokument a jednoho dne jsme se o tom bavili s tátou a naším nejlepším kamarádem a nakonec jsme si plácli, že něco zkusíme vytvořit. Po maturitě jsme se na to vrhli," popisuje začátky Václav Outrata.

Dějiště mistrovství Evropy

Spolu s otcem Miloslavem tak začal pátrat v archivu klubu a postupně společně zjišťovali, jak úžasný fotbal se v Uničově kdysi odehrával.

„Zjistili jsme třeba, že Petr Uličný tady získal trenérskou licenci, Pavel Zavadil u nás začínal hrát dospělý fotbal a i bratři Fialové tady s fotbalem začínali. V Uničově se jako v jednom z měst konalo taky Mistrovství Evropy do šestnácti let. Zjistili jsme, že historie je hodně pestrá," přidává otec Miloslav.

Prvního půl roku studovali historii, dva měsíce dělali bodový scénář a vybírali hosty pro rozhovory, čtvrt roku natáčeli a zbytek času padl na stříhání, psaní scénáře a závěrečné práce.

„Celý dvouletý plán plníme bez větších výkyvů takřka do puntíku a drtivou většinu všech činností si děláme sami dva," konstatují oba Outratovi.

Čím slavnější, tím vstřícnější

Prozradili, že je nejvíc překvapila vstřícnost oslovených fotbalových hvězd a legend. Vydali se i do polských Gliwic za trenérem a uničovským odchovancem Jiřím Nečkem.

„Podařilo se mi třeba sehnat číslo na pana Panenku a on s rozhovorem jednoduše souhlasil. Na Uničov si vzpomněl a to i přesto, že tady s Bohemkou odehrál jediný zápas. Největší sranda ale byla ta, že si pamatoval hlavně na to, že po zápase si pochutnal na grilované rybě," popisuje s úsměvem Miloslav Outrata.

„Víte, přijeli dva mladí kluci z Uničova, řekli těm lidem, co chtějí a všichni souhlasili. To pro nás bylo neskutečné a čím větší fotbalová hvězda to byla, tím příjemnější a vstřícnější člověk. Samostatnou kapitolou poté byly rozhovory s hráči, kteří v Uničově strávili dlouhá léta a psali podstatnou část uničovské fotbalové historie. Byla na nich vidět nejen ohromná láska k fotbalu, ale i k městu jako takovému. To byly přesně ty situace, které nás hnaly dopředu."

Takový zájem nečekali

Po dvou letech především časově náročné práce je dokument hotový.

To, že ale bude sál na páteční premiéru vyprodaný, autoři nečekali.

„Pozvali jsme všechny účinkující a z třiceti lidí by tam asi šestadvacet mělo přijet. Že bude zájem tak velký, to jsme nečekali a teď dokonce dáváme i přístavky. Proto budeme dokument promítat ještě jednou a to v úterý 11. dubna, v 19 hodin. Ovšem už bez fotbalových osobností," doplňuje Miloslav Outrata. (paš)