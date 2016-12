Plat doručovatelek? 12 tisíc čistého. Část pošťáků opět stávkuje, i v Olomouci

Olomouc – Na poště se ve čtvrteks opět stávkuje. Protest menšinových odborů České pošty pokračuje čtyřiadvaceti­hodinovou stávkou. Pondělní skončila fiaskem. Menšinové odbory avizovaly tisíce protestujících, místo toho se jich do protestu zapojilo několik stovek. Podle odborových předáků měli lidé strach.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Za vyšší mzdy protestují i v olomouckém sběrném přepravním uzlu, kde se třídí zásilky. Na SPÚ Olomouc původně avizovalo účast 69 zaměstnanců.

„Vzhledem k tomu, jak vedení České pošty tvrdí, že stávka je nezákonná a dochází k zastrašování pracovníků, nakonec přerušilo práci devět zaměstnanců. Další čtyři lidé stávkují na jiných pracovištích v Olomouci a přepážce na Olomoucku," informoval před polednem Petr Lahodný ze stávkového výboru.

Podle vedení České pošty se stávky v celé zemi účastní aktuálně 84 zaměstnanců.

„Týká se pouze čtyř pracovišť, a to třídíren v Praze a Brně, dále v Olomouci a Ústí nad Labem. Pobočkové sítě se stávka nedotýká," sdělilo dopoledne v tiskovém prohlášení.

„Vedení České pošty dělá maximum proto, aby zásilky byly doručeny včas. Požadavky menšinových odborů jsou mimo ekonomickou realitu, v níž se Česká pošta nachází," uvedla Česká pošta.

Stávkující nahradili brigádníci

Podle vedení České pošty jsou protesty organizované částí odborů nezákonné a klienti pošty dopady nepocítí.

Česká pošta v pondělí nahradila stávkující jinými zaměstnanci a brigádníky.

Nejviditelnější byl protest v pražských Malešicích. Aktivně se zúčastnila zhruba stovka lidí, podporu vyslovilo asi 150 sympatizantů.

Vedení České pošty se s většinou odborů, na poště je devět odborových organizací, koncem listopadu dohodlo na navýšení mezd od dubna o 2,6 procenta.

„Je to maximum, které může v současné době za stávající ekonomické situace podniku vedení České pošty přidat do tarifních mezd. Za poslední tři roky přidalo vedení České pošty do tarifních mezd přes jednu miliardu korun," informoval mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Přidat 2500 Kč každému

Stávkující odbory chtějí navýšení mezd o fixní částku 2500 korun pro všechny zaměstnance, tedy do tarifu.

„Bylo to asi 1,2 miliardy. Kde však je 1,2 miliardy, co nabízel na Sobotka? Kde je kompenzační fond, který byl zrušen?" poukazoval předseda stávkového výboru Evžen Dvorský.

„Bylo řečeno, že se přidá 2,6 procenta na příští rok. To znamená, že se nepřidá nic, protože se tři procenta seberou. Samé sliby! Kdyby někdo dal na papír, že máme 1400 do tarifu, není důvod stávkovat," uvedl ve středu v rozhovoru pro Deník.

Podle odborů je průměrná mzda v podniku 21.400 korun, téměř šest tisíc pod celostátním průměrem.

Podle odborů je průměrná mzda v podniku 21.400 korun, téměř šest tisíc pod celostátním průměrem.

„Doručovatelky na Olomoucku mají odhadem 11 až 12 tisíc čistého, v Olomouci o dva tisíce více. Co to je?" dodal Dvorský.