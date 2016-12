Páté rameno na rondelu u Globusu nebude.

Olomouc - Páté rameno na vytíženém olomouckém kruhovém objezdu u Globusu zatím nebude. Dopravní policie není spokojená s výsledky studie, která mapuje vliv další přípojky na hustotu provozu na okružní křižovatce.

Rondel u olomouckého GlobusuFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

S napojením na Řepčínskou a Křelovskou ulici by se kruhový objezd stal velkou brzdou. Magistrát a policisté budou ale pokračovat v jednáních.

Věčné kolony u marketu by nezmírnila ani nová křižovatka, jež by spojila obchodní centrum s Pražskou ulicí.

„S dopravní policií jsme se domluvili, že o situaci kolem kruhového objezdu budeme dále jednat. Z výsledků studie, jež si nechal magistrát udělat, vyplývá, že s dalším ramenem a křižovatkou by se prodloužila čekací doba při výjezdu z města, a to ze současných 5 vteřin asi na 50. Pozitivní vliv by to však mělo na úsek komunikace od Prostějova a od Ostravy, kde jsou největší zácpy," konstatoval náměstek primátora Aleš Jakubec s tím, že čekání by se ze současných 600 sekund zkrátilo asi na polovinu.

Přetížení v Hejčíně a rozvoj zón

Největší zádrhel je však v pátém rameni. Při výjezdu z něj by si řidiči počkali více než 4 minuty.

„Podle policistů by se kruhový objezd stal takzvaně nekapacitní," doplnil Aleš Jakubec.

Jaké řešení by bylo pro přetížený rondel vhodné, to však policie neříká.

„Dopravní situace v daném úseku se řeší a teď se k této věci nebudeme vyjadřovat," uvedl komisař Petr Piňos z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Na vybudování pátého ramene, které by vzniklo ze spojky od Řepčína na Křelov, však magistrát trvá. Míní, že uleví dopravě v přilehlých městských částech.

„Řešilo by především zatížení v Hejčíně a Řepčíně. Umožnilo by to další rozvoj průmyslových zón v severozápadní části Olomouce," podotkl náměstek olomouckého primátora Filip Žáček.

