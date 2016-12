Pamlsková vyhláška zavírá školní bufety

Olomouc – S těžkým srdcem, ale bude muset skončit. Alespoň tak to zatím vidí provozovatelka bufetu na jednom z víceletých olomouckých gymnázií Lucie Fabíková. Poslední školní den letošního roku zavře.

Většina běžně prodávaných potravin nesplňuje limity na obsah soli, cukru a tuku, jak požaduje takzvaná pamlsková vyhláška, a s jablky, jedním typem bílého jogurtu, zrníčkovou houskou a vodou bez chuti a bublinek nemá smysl školní bufet provozovat.

Dětem bude chybět. Proti vyhlášce se sepisují petice a pomoci chce i poslankyně z Olomouckého kraje Jitka Chalánková.

„Hodně jsem to zvažovala, ale zatím nemáme jinou možnost. Vyhláška je nastavena tak, že bychom mohli prodávat jen nějaký bílý jogurt, ne každý vyhovuje, ovoce, nějaké tmavé pečivo a to je zhruba všechno," kroutila Fabíková hlavou nad vyhláškou o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a lze je prodávat ve školách.

Děti se přesunou do mekáče?

V praxi znamená, že od 1. ledna by v bufetu na osmiletém gymnáziu směla prodávat to, co složením odpovídá zásadám zdravé výživy.

Úprava se týká žáků do splnění povinné školní docházky, kam spadají i víceletá gymnázia.

Fabíková, ale i řada rodičů a pedagogů, považuje vyhlášku za absurdní.

„V bufetu si děti mohly koupit ovoce, neslazenou minerálku, cereálie. Pokud jsou navyklé z domu, možnost měly," uvedla.

„A o tom to přece je! Zdravá výživa vychází z rodiny, ne že někdo zakáže školní bufety. Co se stane, až skončí? Děti půjdou do mekáče a rodiče budou mít akorát větší starosti," poukazovala.

Vyhláškou se podle ní zruší, co fungovalo ke spokojenosti nejen dětí, ale i rodičů.

„S těmi jsme byli domluveni a měli od nich lístečky, aby dítě dostalo pouze to či ono," popisovala.

„Vyhláška je totální nesmysl"

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renáty Schejbalové se už několik týdnů podepisují petice.

„Vyhláška je totální nesmysl!" reagovala. Na víceletém gymnáziu, kde působí, však nebudou bufet rušit.

„Není na otevřeném prostranství, ale v místnosti, a od ledna bude přístupný pouze žákům vyššího gymnázia. Na dveřích bude cedule. Žáky jsme na to upozornili," popisovala, jak se škola vypořádala s paragrafem.

„Věříme, že petice a pozměňující návrh poslankyně Chalánkové pomůžou a nesmysl se zruší," dodala.

V rámci novely školského zákona Jitka Chalánková (TOP09) koncem listopadu navrhla, aby o prodeji potravin ve školách rozhodovaly školské rady, kde jsou zastoupeni rodiče.

„Ti jsou odpovědní za výživu dětí a měli by mít možnost se vyjádřit, co si přejí nebo nepřejí," sdělila ve čtvrtek Deníku.

„Ano, někde je jistě potřeba zlepšit sortiment, ale ruší se něco, co dlouhodobě dobře fungovalo. Pokud si děti nekoupí něco vhodného v bufetu, půjdou vedle, odkud si odnesou něco absolutně nezdravého. Není možné, aby stát diktoval všechno, nakonec bude kontrolovat i svačinky z domova," dodala.

Fronta u okénka

Limity nesplňuje ani program Mléko do škol, kterému byla udělena roční výjimka. Tak přísná je definice „zdravých potravin".

„Dcera si ve školním bufetu koupila jablko, minerálku, sýr, pečivo. Kolikrát líčila, jak o velké přestávce stojí studenti frontu u okénka. To budou děti v Česku o přestávkách běhat ze školy do obchodu? Neumím si to představit," reagovala matka čtrnáctileté studentky Monika Pospíšilová.

V úterý zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví metodiku, která má pomoci naplňování požadavků vyhlášky. Na příkladech demonstruje potraviny, které splňují její výživové požadavky. Nově stanovuje určité tolerance, čímž se zvyšují stanovené limity cukru, soli a tuku.

Podle prvních ohlasů však takový postup nemusí být právně možný. Jisté si zřejmě není ani samotné ministerstvo. K informačnímu materiálu uvedlo, že není konečný.

„Bude aktualizován v návaznosti na praktické zkušenosti s aplikací vyhlášky nebo dalšími poskytnutými informacemi," stojí na webu ministerstva.