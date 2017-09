Slavná ozdravovna pro dětské astmatiky je na prodej. Vyvolávací cena?

Dětská ozdravovna se speleoterapií ve Vojtěchově před léty skončila a je otázkou, jaké bude využití celého areálu do budoucna.

Pozemky ve všech případech nepatří vlastníkům budov a naopak. Ty, co má v rukou stát, jsou nyní na prodej.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vypsal soutěž s následnou aukcí s minimální kupní cenou ve výši 1,19 milionu korun.

„Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího je stanovena výše nabízené kupní ceny. Žádné omezení není stanoveno,“ sdělil Radek Ležatka, tiskový mluvčí ÚZSVM.

Některé pozemky leží pod stavbami nebo jejich součástmi, které vlastní ZO 7 05 České speleologické společnosti. Jestli základní organizace, která má podle zákona předkupní právo, promluví do soutěže, speleologové nekomentovali.

Nevyjadřovali se ani k dalšímu osudu celého areálu, případně obnovení činnosti unikátní ozdravovny, která využívala účinků přírodního jeskynního prostředí ke zlepšení zdravotního stavu alergiků, atopiků či astmatiků, jejichž počty navíc každoročně narůstají.

Jak areál využít?

Podle starosty Hvozdu je škoda, že léčebna skončila. Jiné využití areálu spravovaného speleology si nedokáže představit.

I kdyby byl celý na prodej, pro případného investora, například v oblasti turistického ruchu, by nebyl atraktivní.

„Jde o rozsáhlý areál, těžko hledat jiné využití než léčebně rehabilitační. Mezi lidmi se mluví o tom, že by tam mohl být domov pro seniory, ale kromě toho, že toto téma není aktuální, nebyla by to vhodná lokalita. Nabízí čistý vzduch a krásnou přírodu, ale v údolí na okraji obce by byli senioři v naprosté izolaci,“ zamyslel se Josef Šmíd.

Slavná historie

V ozdravovně ležící na úpatí národní přírodní rezervace Špraněk s rostlinstvem vázaným na vápencovou soustavu Javoříčských jeskyní pobývalo ročně až 700 dětí s astmatem, alergiemi nebo obezitou.

Jejich počty se postupně snižovaly na desítky.

Nakonec nejsilnější tuzemská zdravotní pojišťovna VZP smlouvu ukončila.

Podobně dopadly desítky dalších podobných ozdravoven v zemi. Do Vojtěchova také vozili děti z vyplavených Troubek. Jejich pobyt financoval Olomoucký kraj. Ten se také snažil zařízení podpořit a ozdravovně poslal stovky tisíc korun na opravy.