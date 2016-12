Otužilci dováděli v ledové Bečvě. Podívejte se

Přerov – Otužilci už v minulých letech na Silvestra plavali mezi ledovými krami, ale užívali si i téměř jarního počasí s teplotami nad deset stupňů Celsia. Inverzní počasí a smog, do kterého se Přerov zahalil v sobotu nad ránem, ale tradiční silvestrovská show nepamatuje. Přesto byla nálada výborná a u břehu řeky Bečvy se sešly na dvě desítky borců. Řádění v ledové vodě si nenechaly ujít tisíce Přerovanů.

Návštěvník legendárního festivalu Woodstock, který se náhodou zatoulal do Přerova, lovec lebek, havajská tanečnice nebo malá mořská víla.

Vybrat nejlepší masku byl letos pro porotu oříšek, protože všichni majitelé kostýmů vsadili na originalitu.

Nakonec zvítězil Caesar v podání Miloše Moravce z Nového Jičína.

„Vybral jsem si tuto masku, protože je bez kalhot a přece jen trochu volnější. Loni jsem byl za piráta, předtím zase za ženskou, ale to se moc neosvědčilo, protože mě kabelka táhla ke dnu," svěřil se otužilec, který na tradiční show zavítal už popáté.

Řeka přes noc zamrzla

Největší překvapení tentokrát pořadatelům přichystalo počasí – řeka Bečva totiž přes noc zamrzla, a tak museli hasiči vysekávat led.

„Voda má pod ledem nula stupňů Celsia, jinak v proudu ve čtyřiceti centimetrech a hlouběji asi 3,2 stupně Celsia. Teplota vzduchu je pět stupňů pod nulou," řekl Milan Svoboda, jeden z hlavních organizátorů tradiční show.

Plavci si ale podmínky pochvalovali – vždycky je podle nich lepší, když je voda teplejší než vzduch.

Nepříjemná byla především pro diváky mlha, díky níž nebylo vidět ani na druhý břeh Bečvy.

„Počasí nás překvapilo, protože jsme nepočítali s tak velkou tlakovou výší, která se přesunula na západ, a způsobila inverzní počasí. Zatímco v dolinách je mlha, na horách svítí sluníčko. Přijeli k nám plavci z Mohelnice a tam je dnes úplně jasno," zmínil Milan Svoboda.

Kytička pro Venclovského

Do Přerova dorazily na dvě desítky borců – z Prostějova, Olomouce, ale i Nového Jičína nebo z Ostravska, kteří se postarali o skvělou zábavu.

Po slavnostním nástupu pod schůdky u sokolovny bouchlo na břehu Bečvy šampaňské a otužilci připili nejen sobě, ale i všem Přerovanům na zdraví.

O hladký vstup do ledové vody se postarali dobrovolní hasiči, kteří dámám v kostýmech přidržovali róby, a zajišťovali bezpečnost všech přítomných.

Pořadatelé nezapomněli ani letos poslat kytičku po vodě Františku Venclovskému, od jehož legendárního přeplavání kanálu La Manche uplynulo čtyřicet pět let. Dodnes je inspirací i pro Jiřího Tomečku, který plave za prostějovský klub, a silvestrovské show se zúčastnil.

„S otužováním jsem začal až po čtyřicítce, abych dokázal, že věkem nic nekončí. František Venclovský byl mým vzorem, a kdyby se mi někdy podařilo přeplavat kanál La Manche, tak to bych byl opravdu „šťastné". Možná ještě více než on. To Frantovo štěstí před čtyřiceti pěti lety by mu mohl závidět každý," poznamenal.

Otužování pomáhá na klouby

Studenou Bečvu zdolaly s úsměvem na rtech i zástupkyně něžného pohlaví. Například Věra Kubanová z Vlkoše, která zvolila masku harlekýna.

S otužováním začala až po padesátce a nemůže si jeho blahodárné účinky vynachválit.

„Přináší mi radost a pomáhá mi to i na klouby. Cítím se vždycky lépe, když vylezu z vody," svěřila se osmapadesátile­tá žena.

Návrat na břeh bývá ale často krušný i pro samotné otužilce. I když to na sobě nedají znát.

„Jaké to je? Studené, studené. Kdo vám řekne, že je to teplé a příjemné, je buď opilý, nebo totální blázen. Pro všechny je to studené naprosto stejně a každý rok," uzavřel František Bergmann, člen 1. plaveckého klubu otužilců v Praze.