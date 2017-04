Olympijské centrum na Hané roste. Kdo zaplatí provoz se neví

Olomouc, Stockholm – Proč Švédsko, když se do válek nemíchá, pomáhá uprchlíkům a je velice otevřené? Takové otázky se po pátečním odpoledni honily hlavou Miloši Kalábovi, jedenatřicetiletému rodákovi z Olomouce, který žije ve Stockholmu. Nedaleko místa, kde v pátek vjel vražedný kamion do lidí, donedávna pracoval. „Je to smutné," podotýká.