Olomoucký heliport stále v ohrožení. Místo čtyřleté dohody jen půl roku

Olomouc – Hejtmanství chce prověřit, zda plánovaná výstavba na olomouckém Tabulovém vrchu nemůže ohrozit provoz letecké záchranné služby. Chystá ji developer, který drží pozemek u přistávací plochy.

Heliport letecké záchranné služby v Olomouci.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Proto nakonec v těchto dnech sešlo z původní dohody o dodatku pronájmu s výhledem na čtyřleté období.

Vedení kraje vztah k pozemku končící posledního prosince prodloužilo jen o půl roku.

Developerovi, holdingu GEMO, jde o co nejmenší dopad leteckého provozu na jeho podnikatelský záměr.

Konkrétně jde o možnou kolizi zachování leteckého koridoru směrem na Brno a připravované bytové výstavby v Hněvotínské ulici.

Kdyby měla záchranka o tuto leteckou cestu přijít, musely by vrtulníky z heliportu rychle vystoupat do velké výšky. Přineslo by to značnou komplikaci.

Ohrozí domy letecký koridor?

„Původní požadavek byl, aby byl v podstatě utlumen jižní letecký koridor od Brna. Pro mě je primárním kriteriem, aby byla zachována letecká záchranná služba v objemu a kvalitě, v jaké sloužila doposud. Dohodli jsme se, že bude oslovena autorita, která posoudí, jestli koridor toto omezí, nebo ne," vysvětloval ujednaný půlroční dodatek hejtman Oto Košta (ANO).

Do konce pololetí chce mít hejtmanství na stole expertní stanovisko. Na základě toho pak bude rozhodnuto.

„Buďto zůstane, kde je, anebo by se heliport musel dostat na místo, odkud by mohl vykonávat službu v rozsahu a kvalitě jako doposud," uvedl hejtman.

„Veřejný zájem je pro mě prioritou," zopakoval Košta.

S developerem se dohodl i na memorandu se závaznými kroky pro obě strany v příštím období.

„Studie může být za měsíc, ale také za půl roku. Memorandum bude řešit, jak budeme dále postupovat," dodal.

Mezi možné lokality, kam by se teoreticky mohl heliport přesunout, patří letiště v Neředíně. Ani to ale není ideální, navíc pozemky patří různým vlastníkům.

Umístění bytových domů z plánované Rezidence Hněvotínská - Za hřbitovem. Zdroj: EIA - oznámení záměru/Alexandr Mertl - ekologické inženýrství. Popisky: DENÍK

Areál k výstavbě stovek bytů

Developer v červenci vypověděl záchrance nájemní smlouvu, aby partnery popohnal k jednacímu stolu.

Nato uzavřel novou smlouvu, a sice na dobu určitou do 31. prosince letošního roku s tím, že je připraven jednat o dlouhodobém koncepčním řešení tohoto území.

Nový územní plán totiž otevřel na západním okraji Olomouce možnost vzniku rozsáhlého rezidenčního území. Představuje potenciál k výstavbě minimálně 600 bytů a 180 rodinných dom­ků.

Klíčový pozemek připadl po změně režimu v tehdejším Československu restituentovi.

„Jednali jsme s ním, ale odmítl prodat, tak jsme uzavřeli nájemní smlouvu, která bez problémů běžela do roku 2005," vysvětloval dnes již bývalý náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví a někdejší ředitel záchranky Michael Fischera (ČSSD). Tehdy přišlo GEMO a pozemek koupilo.

