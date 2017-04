Olomoucké volejbalistky startují boj o finále s Ostravou. Přijďte fandit!

Semifinálovou sérii s Ostravou v pátek na domácí palubovce rozehrají olomoucké volejbalistky.

Olomoucké volejbalistky.Foto: DENÍK/Stanislav Heloňa

Olomoucké volejbalistky ve sportovní hale UP na Lazcích vyzvou Ostravu, kterou v předchozích pěti zápasech porazily.

Trenér Jiří Teplý věří, že jeho tým na tuto sérii naváže.

„Proti soupeři bychom měli mít sebevědomí,“ poznamenal kouč.

Ostrava však nebude jednoduchým soupeřem.

„Hrají dobře v obraně, mají kvalitní servis, je to houževnatý tým,“ vyjmenoval Jiří Teplý přednosti soupeře.

Program semifinále14.4., Olomouc - Ostrava od 17:00

15.4., Olomouc - Ostrava od 17:00

19.4., Ostrava - Olomouc od 18:00

20.4., Ostrava - Olomouc od 18:00

Hraje se na tři vítězná utkání

V ostravské hale s problémy

Severomoravský celek těsně před play-off posílil o bývalou kapitánku české reprezentace Ivanu Plchotovou.

„Je to zkušená hráčka, ale na sérii by to nemělo mít zásadní vliv,“ věří Jiří Teplý.

V minulosti byl velký rozdíl mezi olomouckými a ostravskými zápasy.

Zatímco vysokoškolačky doma dominovaly, venku měly problémy.

„Doma se nám hraje podstatně lépe. Měli jsme problém s orientací v ostravské hale. Ale v této sezoně jsme tam už vyhráli,“ dodal Jiří Teplý.