Olomoucí se prohnal Pivní maraton. Vítěz nepodcenil přípravu

Historicky první Olomoucký Pivní maraton odstartoval v sobotu v jedenáct dopoledne z Horního náměstí.

Závodit mohli jednotlivci i smíšená družstva do tří členů. Úkolem bylo navštívit alespoň sedm hospod ze dvanácti možných a v každé vypít pivo, za které získají razítko na svou hrací kartu.

Pro muže bylo povinné velké pivo, ženy si mohly zvolit i malé.

Ti nejrychlejší zvládli závod v opravdu rekordním čase a byli v cíli za méně než dvě hodiny.

Na vítěze jednotlivých kategorií čekala odměna v podobě pobytu v hotelu Valdes v Loučné nad Desnou.

„Je to skvělé, na dovolenou vezmu přítelkyni. Nečekal jsem, že bych to vyhrál, ale je pravda, že přípravu jsem nepodcenil. Všechny hospody jsem předem obešel, a vymyslel, jaká trasa bude nejrychlejší, a nakonec to vyšlo krásně,“ zhodnotil vítěz titulu Zlatý pivař Olomouce Jakub Kašpar, který zaběhl pivní maraton za pouhou hodinu a čtrnáct minut.

„Nejhorší je poslední pivo, na tom jsem byl v Riegrovce a pil jsem ho snad patnáct minut,“ dodal.

Dokončit závod přitom soutěžící mohli až do devíti hodin večer, většině ale stačil mnohem kratší čas.

„Nečekali jsme, že by to někdo stihl tak rychle. Mysleli jsme, že třeba déle posedí v hospodách, ale většina lidí to vzala opravdu jako závod, takže po čtvrté odpoledne už byla velká část v cíli. Ale i přes špatné počasí se nám maraton vydařil a příští rok bychom ho určitě chtěli zopakovat,“ sdělila organizátorka Nadja Bodnarová.