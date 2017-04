Olomoučan žijící ve Stockholmu: Po útoku se zvedla vlna solidarity

Olomouc, Stockholm – Proč Švédsko, když se do válek nemíchá, pomáhá uprchlíkům a je velice otevřené? Takové otázky se po pátečním odpoledni honily hlavou Miloši Kalábovi, jedenatřicetiletému rodákovi z Olomouce, který žije ve Stockholmu. Nedaleko místa, kde v pátek vjel vražedný kamion do lidí, donedávna pracoval. „Je to smutné," podotýká.

Miloš Kaláb je absolvent Slovanského gymnázia, ve Švédsku pracoval jako vývojář.Foto: archiv Miloše Kalába

Z útoku švédské úřady podezřívají devětatřicetiletého Uzbeka a sympatizanta Islámského státu. Po jeho řádění v centru severské metropole zůstali čtyři mrtví a patnáct zraněných. „To místo znám, jelikož kancelář mého předchozího zaměstnání byla třicet metrů od místa, kde najeli nákladním autem do nákupního domu,“ popisuje Miloš Kaláb. K události došlo na rušné nákupní třídě Drottninggatan, kde pachatel zřejmě ukradl nákladní vůz, který rozvážel pivo. Kamionem poté projel několik bloků a prorazil průčelí luxusního obchodního domu Åhléns. „Pěší zóna je obvykle plná lidí,“ líčí Olomoučan, jenž ve Švédsku pracuje jako vývojář ve společnosti Electrolux. O události se dozvěděl od maminky své přítelkyně, ta přitom žije až v Mexiku. „Něco zahlédla ve zprávách a nemohla se dovolat své dceři. Podíval jsem se na weby místních deníků a zjistil, že to je pravda… Hned poté jsem spěchal za přítelkyní domů,“ pokračuje. Doprava v hlavním městě Švédska ale zůstala na čas ochromená. „Útok byl nedaleko hlavního nádraží a uzlu metra. Spousta lidí tím pádem uvízla ve Stock-holmu a nemohla se po práci dostat domů,“ vysvětluje Miloš Kaláb. V té chvíli se zvedla velká vlna solidarity. „Lidé začali zvát ty uvízlé k sobě domů nebo na pizzu,“ dodává. VŠICHNI SI VÁŽÍ PRÁCE POLICIE První velký teroristický útok, jaký Švédsko ve své historii zažilo, zemí podle Kalába otřásl. „Strach je vidět, obyvatelé jsou pořád šokovaní,“ říká. Na druhou stranu ale Švédy spojil. „Dnes (v neděli) se pořádá velká manifestace proti terorismu a na uctění památky obětí kousek od místa útoku. Řekl bych, že se lidé semkli a říkají, že terorismus nemá šanci uspět ve vyvolání hysterie a všeobjímajícího strachu,“ doplňuje Čech žijící ve Stockholmu. „Jednu věc bych rád zdůraznil, všichni si velmi váží práce a účasti policie,“ uzavřel.

Autor: Martin Dostál