Olomouc zdražuje parkovné. Půjde ale platit kartou i SMS

Olomouc – Na jaře by mohli řidiči v Olomouci začít platit za parkování SMS zprávami. Dlouho očekávanou službu do konce roku doplní také aplikace pro chytré telefony.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Modernější budou i automaty, které se naučí odečíst peníze z platební karty.

Základní cena parkovného nicméně stoupne na 30 korun za hodinu.



Na sjednocení zón placeného parkování se olomoučtí radní dohodli koncem ledna.

Zóny za deset a za dvacet skončí

Dosavadní rozdělení na oblasti s poplatkem deset a dvacet korun skončí, upravený ceník má být hotový v březnu.

„Chceme nepřímo přimět obyvatele, aby se zamysleli, zda musí jet autem či nevyužijí městskou hromadnou dopravu. Nejde o to, že bychom na tom chtěli vydělávat,“ obhajoval zdražení náměstek primátora Aleš Jakubec (TOP 09).



Vybrané peníze půjdou částečně na údržbu a modernizaci parkovacích automatů. Ty teď přijímají jen mince.

Po nákupu nových přístrojů bude možné uhradit taxu rovněž platební kartou.

Původně město zamýšlelo také rozšíření o bankovky, ale upustilo od toho kvůli možným problémům s vlhkostí.



Nejdříve začne Olomouc měnit automaty v centru.

„První budou ty nejvytíženější, například na náměstí Republiky. Staré však nevyhodíme, pouze je přemístíme tam, kde je jich nedostatek,“ sdělil náměstek.

Parkoviště na Palachově náměstí zavře. Čeká jej rekonstrukce

Esemesky na jaře

SMS platby by podle něj mohla radnice spustit do tří čtyř měsíců. S tím se změní i způsob kontroly, zda řidič zaplatil.

„S textovou zprávou přijde číslo registrační značky. Pokud nebude v autě za sklem lístek z automatu, vyfotí městský policista značku tabletem, který ho spáruje se systémem a ukáže, zda člověk má či nemá zaplaceno,“ přiblížil náměstek.

Výhledově se zvažuje možnost, že by město od parkovacích lístků upustilo úplně a řidiči by do automatů zadávali rovnou své značky.

Ověřování by pak bylo stejné pro všechny způsoby placení včetně chystaných aplikací.



Kvůli SMS parkování radnice ruší nynější maximální dobu dvou hodin, kdy lze v placené zóně stát.

„Omezení už nebude. Systém SMS měl zvýšit obrátkovost parkování, aby nikdo nestál déle než dvě hodiny. Při snadnosti platby na dálku to ale nemá smysl zachovávat,“ vysvětlil Aleš Jakubec.



Zakázku na SMS parkování dá Olomouc firmě, která si za jednu zprávu vezme nejnižší poplatek.

Výběrové řízení na dodavatele platebních aplikací pro chytré telefony bude následovat. Spuštění druhé novinky má být hotové do konce roku.

Ve fakultce si nezapálíte ani venku. S cigaretou pošlou za bránu i doktory

Nezahltí auta okolí centra?

Řidiči možná na zdražení zareagují tím, že začnou auta nechávat na okrajích zón, kde už se neplatí.

Jakubec připustil, že pokud by k tomu došlo, je možné uvažovat o další změně zónování.



Z vyšších poplatků by mohly těžit parkovací domy. Pokud nezmění ceny, začnou být levnější než stání v ulicích a na parkovištích.

„Rozhodnutí města je pro mě novinka, nikdo s námi nejednal. Nicméně těší nás to a rozhodně nemáme potřebu ceny měnit,“ řekl Adam Nastoupil za společnost Central Parking Olomouc, která provozuje osmipatrová garážová stání v Koželužské ulici.

Základní hodinová cena je 20 korun, stejnou částku vybírají v podzemním parkovišti pod budovou NAMIRO v Palackého ulici.