Odvolaný hejtman Košta opustil hnutí ANO. Kvůli lidem z vedení

Bývalý hejtman Olomouckého kraje Oto Košta opustil hnutí ANO. O zrušení členství začal uvažovat v únoru, kdy ho zastupitelé odvolali z funkce. Důvodem jeho rozhodnutí jsou lidé v krajském vedení hnutí.

Košta spojení svého jména s hnutím ANO ukončil 18. dubna. Nyní v krajském zastupitelstvu vystupuje jako nezařazený.

„Připravené jsem to měl delší dobu, ale byla otázka, kdy a komu to na oblastní centrále ANO předat. V jejich úřední dny jsem vždy nemohl,“ uvedl.

I kdyby ho podle jeho slov někdo z hnutí v mezičase přemlouval, aby zůstal, rozhodnutí by nezměnil.

Babiš nakonec nebyl problém

Že přemýšlí nad odchodem z ANO, prohlásil Košta 27. února, kdy ho zastupitelstvo z iniciativy hnutí odvolalo z funkce.

„Nikdy jsem neměl problém s drtivou většinou členů hnutí, tedy lidmi, které jsem potkal v době kampaně před krajskými volbami. Ve finále ani s předsedou ANO, jehož názory jsem dostával zprostředkovaně přes média. Vadilo mi ale krajské vedení, konkrétně dva lidé, kteří mají blízko do centrálního hnutí,“ dodal ex-hejtman.

V minulosti veřejně kritizoval 1. místopředsedu a předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka a předsedu Olomouckého kraje, nynějšího hejtmana a člena předsednictva Ladislava Oklešťka.

Zpátky v ordinaci a za katedrou

Oto Košta tvrdí, že nikdy neslyšel žádné relevantní důvody pro své odvolání. Argumenty týkající se neefektivního vedení kraje považuje za zástupné.

„Kdyby mi na začátku někdo potvrdil signály, které jsem měl v kampani, že to tak dopadne, i když vyhraju, považoval bych to za seriózní. Kvůli odchodu z hnutí jsem ale hluboký vnitřní boj nebojoval. Bylo mi jen líto práce odvedené při předvolební kampani od října 2015 do října 2016 a hlavně způsobu, jak k odvolání došlo,“ dodal.



Košta se vrátil ke své lékařské praxi a přednáškám pro vysokoškoláky.

Okleštěk: Rušivý element byl pan doktor

V krajské koalici nyní drží ANO patnáct křesel, ČSSD devět a ODS pět z celkových 55 míst.

Vedení kraje se o dostatečný počet hlasů k prosazování svého programu neobává.

„Věřím, že jediný rušivý element koalice byl pan doktor. Celá koalice mi přijde homogenní. Lidé jsou pracovití a té práce si vážím,“ uvedl před časem hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).



Opozici v krajském zastupitelstvu tvoří KSČM, Koalice pro Olomoucký kraj složená z lidovců a zelených a kolice SPD a SPO. V reakci na Koštovo odvolání opustil řady SPD zastupitel Zbyněk Habrnal.