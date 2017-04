Odvolaný hejtman Košta opouští ANO

Na dubnovém zasedání zastupitelstva Olomouckého už bude bývalý hejtman Oto Košta vystupovat jako nezařazený. Hnutí ANO se chystá v dohledné době opustit.

Spolu s ním má být bez politické příslušnosti mezi zastupiteli i Zbyněk Habrnal zvolený za koalici SPD a SPO.

Lékař Košta, kterého na návrh krajského vedení ANO odvolali zastupitelé 27. února, svůj odchod z Babišova hnutí oznámil krátce poté.

„Názor, že si další setrvání v hnutí nedokážu představit, trvá. Mám vyplněný formulář na vystoupení z ANO, kvůli času jsem ho zatím nestíhal podat. Nejpozději tak ale musím učinit do dubnového zastupitelstva, protože tam už bych měl být jako nezařazený," vyloučil exhejtman další spolupráci s představiteli ANO na úrovni oblasti, kraje i republiky.

V trestné lavici budeme dva

Jestli se Košta přidá k jinému zastupitelskému klubu, zatím neví. Do té doby zůstane nezařazený, podle svých slov ale nebude sám.

„Budeme minimálně dva, protože můj kolega z ročníku Zbyněk Habrnal učinil totéž. Při hlasování o odvolání mě podržel a prohlásil, že to vůbec nepokládá za možné. Budeme v trestné lavici dva," dodal Košta.

Habrnal nechtěl příčiny svého rozhodnutí medializovat.

„V zásadě mám asi stejné či hodně podobné důvody jako Oto Košta. Zřejmě jsem se názorově rozešel spíše v rovině personální s kolegy zastupiteli našeho klubu. Z toho důvodu jsem opustil i řady SPD. Nicméně s rétorikou hnutí a to zejména v otázce migrační krize jsem nadále ztotožněn!" sdělil Habrnal.

Není strana, pro kterou bych chtěl dělat

Další působení v politice kromě krajského zastupitelstva bývalý hejtman aktuálně nezvažuje, i když už dostal nabídku spojenou s podzimními volbami do sněmovny.

„Jeden návrh byl, nebudu to specifikovat. Ale nedovedu si představit, že bych teď byl na kandidátní listině nějaké strany. Protože lidi okamžitě řeknou, že je to další pokus. Je to strašně brzo. Navíc není strana, pro kterou bych to dělal z přesvědčení,“ podotkl Košta.



Olomoucké zastupitelstvo má 55 členů. Koalici ANO, ČSSD a ODS patří bez Košty 29 hlasů.

