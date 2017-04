Padlí Američané mají u Bystrovan pomník. Autor jej obnovil v 93 letech

Sedm amerických letců, kteří zahynuli 18. prosince 1944, připomíná nový dřevěný kříž na kamenném podstavci u cyklostezky na pravém břehu Bystřice u Bystrovan.

Aby lidé nezapomněli na tragickou událost II. světové války, o to se opět zasloužil František Čermák.

V roce 2004 pomník postavil a v těchto dnech dřevěný kříž společně s příbuznými obnovil. Je mu 93 let.

„Zajímám se o vojenskou historii a nebylo mi jedno, že se o pietu nikdo nepostaral. Nad Olomoucí tehdy byla největší letecká bitva. Stejně tak mě trápilo, když jsem viděl, jak dřevěný kříž, který jsme postavili, časem sešel. Psal jsem na všechny strany, a nic,“ popisoval plukovník ve výslužbě.

Letos pomník na stezce mezi Olomoucí a Bystrovany na své náklady a s pomocí příbuzných obnovil.

„Tehdy jsem jej dal dohromady z toho, co jsem měl na chatě v Lošově, nyní mi se dřevem a prací pomohl manžel a syn neteře v Havířově. Když viděli, že je to můj životní zájem a sám už nemám tolik sil, nedalo jim to,“ vyprávěl někdejší ženista.

Při pondělním odhalení obnoveného památníku se mu dostalo ocenění od amerického vojenského a leteckého přidělence Marka A. Wootana a vedení Vojenské nemocnice Olomouc.

Na místo, kam dopadly trosky jednoho z amerických bombardérů, se přišli podívat i pamětníci.

„Zrovna jsme se koupali u splavu, kdy je sestřelili. Přiběhli jsme sem mezi prvními. Byli mrtví, nedalo se jim už pomoci. Pak přišli na místo Němci,“ vzpomínala Helena Krouželková. Bylo jí deset let.

„Je potřeba, aby si hlavně mladí připomínali, co se tady stalo a přemýšleli nad tím, co je to svoboda a vlastenectví. Nějak se na to zapomíná,“ pokrčila rameny rodačka z Bystrovan.

Dřevěný kříž připomíná sedm letců, kteří zahynuli při pádu bombardéru napadeného německými stíhači. Byli vysláni na misi, jejímž cílem bylo zničit továrny na výrobu syntetického benzínu v Blechhammeru a Obertalu v Horním Slezsku, kam 15. letecká armáda USA vyslala ze základny v Itálii svaz bombardérů. Tragédie se stala den po velké letecké bitvě nad „Hanou“.