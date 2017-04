Nikase už nepovede trenér Popelka, hvězdný kůň se stěhuje

Konec slavného spojení! Hvězdný kůň Nikas se stěhuje z Hvozdu u Konice, respektive ze stáje Srdéčko do Světlé Hory.

Majitel dvanáctiletého hnědáka Petr Kupka oznámil, že Nikase bude na letošní Velkou Pardubickou připravovat uznávaný trenér Čestmír Olehla.

Vystřídá tak muže, který s Nikasem vyhrál v roce 2015 Velkou Pardubickou – Stanislava Popelku. Tehdy byl ale Nikas kvůli dopingu diskvalifikován.

Popelka: Je to velké zklamání

„Nechci se k tomu nijak vyjadřovat. Mohu jen říct, že je to pro mě velké sportovní zklamání,“ řekl k odchodu Nikase Stanislav Popelka.



Legendární trenér přitom už v lednu začal Nikase připravovat na letošní Velkou Pardubickou.

Jeho cíl byl jasný. Vyhrát slavný dostih a očistit své i Nikasovo jméno.

„Od března už jsme začali zrychlovat. Tu přípravu skládáme podle dostihů, tak aby forma stoupala právě směrem k první kvalifikaci, ta by měla Nikasovi nejvíc sedět,“ líčil ještě před týdnem Stanislav Popelka.



Dnes je ale vše jinak.

Změna trenéra jako nový impuls

„Poté čím vším jsme si prošli, ztratil jsem motivaci. Dostihový sport jsem přestal sledovat. Chci dělat koně pro radost a tu mi dopingové události vzaly. Potřeboval jsem změnu, dostat nový impulz, proto jsem změnil trenéra. Tím nechci hanit práci trenéra Popelky, to vůbec ne, pracuje velmi dobře,“ podotkl Petr Kupka.

„Zmiňovaným impulzem pro mě změna trenéra. Kdo jiný by mi ho měl dát než trenér Čestmír Olehla. Šlo o těžké rozhodování, už kvůli Nikasovi,“ pokračuje v povídání majitel úspěšného koně.



„S majitelem koně jsme se bavili zatím krátce. Otestujeme, jak nám to bude fyzicky, chceme už ho připravit na první kvalifikaci, ať máme poté klid na další přípravu,“ řekl Deníku trenér Čestmír Olehla.



„Pro naši stáj je plus, že můžeme mít v přípravě takovéhoto koně, na druhou stranu je to závazek vůči jeho fanouškům. Přece jenom je to starší kůň, který je biologicky na konci své kariéry. Navíc je Nikas mediálně sledovaný kůň,“ podotkl uznávaný trenér ze Světlé Hory, který má na Velké Pardubické pravidelně své svěřence.

Žokej? Možná se poohlédnem v zahraničí

A kdo Nikase pojede? Bude to opět štěpánkovický žokej Marek Stromský?

„Vše záleží na dohodě tří stran, to znamená majitele, trenéra a žokeje. Je to otevřené,“ řekl Petr Kupka.

Obdobně mluvil i Čestmír Olehla.

„Marka Stromského znám, v minulosti pro mě jezdíval. Nikase dobře zná. Sám ale má v tréninku koně. Okruh žokejů u nás je malý, není vyloučeno, že kdyby byla potřeba, tak se poohlédneme i v zahraničí. Sezona začíná, tohle je předčasné řešit,“ řekl rázně nový Nikasův trenér.



„Loni jsem dával přednost Nikasovi, je to pro mě srdcovka, pokud bude zájem, domluvíme se,“ doplnil Marek Stromský.

Proč by nemohl vyhrát i ve dvanácti?

Nikas patří mezi úspěšné koně. Velkou pardubickou už vyhrál, a to v sedle právě se štěpánkovickým žokejem Markem Stromský.

Nakonec byl pro dopingový nález diskvalifikován, a to i přesto, že látky zjištěné v jeho krvi neměly žádný vliv na výkon koně.

Celá kauza skončila u přerovského soudu.

Loni jeden z nejprestižnějších dostihů v Evropě nedokončil.

Vzhledem k jeho věku se hovořilo i o tom, že loňský dostih byl jeho posledním.

Majitel Petr Kupka chce vidět na podzim Nikase znovu na startu Velké.

„Je mu sice už dvanáct let, ale proč by nemohl Velkou vyhrát,“ pousmál se Petr Kupka.

„Jeho letošní příprava bude jenom o Velké pardubické. Vše se bude ale odvíjet od zdravotního stavu koně,“ dodal.