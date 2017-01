"Něžne erotický" film z Olomouce má předpremiéru

Olomouc – Předpremiéru romantické komedie Miluji tě modře režiséra Miloslava Šmídmajera nabízí v pátek 20. ledna olomoucké kino Metropol.

Snímek, která láká na „něžnou erotiku" se v minulém roce natáčel i v Olomouci.

Návštěvníci páteční předpremiéry se mohou těšit na setkání s herci Denisou Nesvačilovou, Zdeňkem Žákem a s tvůrci Miloslavem Šmídmajerem a Tomášem Rotnáglem.

Ve filmu si zahráli třeba i Václav Jílek, Ljuba Krbová, Vladimír Kratina, Táňa Medvecká nebo Marek Vašut.

Necenzurovaný trailer

Několik olomouckých lokací

Diváci v novém celovečerním počinu uvidí hned několik olomouckých lokací, v krajském městě strávili tvůrci deset natáčecích dní.

„Natáčelo se na nejatraktivnějších místech," uvedl režisér a producent Miloslav Šmídmajer. Ve filmu se objeví například Vlastivědné i Arcidiecézní muzeum nebo nádvoří univerzitní knihovny v Tereziánské zbrojnici.

„Na pavlači Divadla na cucky se konečně zamilovaný Bárta (Václav Jílek, pozn. red.) vyznal krásné Tereze (Denisa Nesvačilová, pozn. red.) ze své lásky v modrém…" podotkl Miloslav Šmídmajer.

Kromě Olomouce se natáčelo také na pražském Žižkově.

„Praha je nepochybně krásné město, ale je těžké a drahé získat povolení natáčet v některých lokalitách. Pravým opakem je Olomouc. Nejenže nabízí lokace pro výpravné historické filmy, ale dokáže ozdobit i ten současný. Zvláště, když chce působit výtvarně jako romantická komedie Miluji tě modře," doplnil režisér.

Ten film natočil podle scénáře Jaroslava Papouška, jehož filmy Lásky jedné plavovlásky, Černý Petr nebo seriál o rodině Homolkových se staly doslova kultovními.

Vstupenky na páteční předpremiéru jsou stále k dostání. Do běžné kinodistribuce jde film ve čtvrtek 26. ledna.

Miluji tě modřeTřiatřicetiletý malíř David Bárta žije pod jednou střechou s matkou, která je posedlá jógou. Má záletného otce, který ho neustále zásobuje zaručeně osvědčenými radami, jak dobývat ženy. Osud mu navíc čerstvě nadělí vyhazov z Národní galerie. Ale to pravé zemětřesení jej v životě teprve čeká. Ve výloze klenotnictví David spatří aranžérku Terezu, krásnou bytost, do které se na první pohled zamiluje. Jenže Tereza má přítele Igora, artistu, rapla a žárlivce, který to zatraceně dobře umí s noži. Přesto se David všemožně snaží Terezu zaujmout a získat její sympatie. Už se může zdát, že se mu to daří, když jednoho dne Tereza záhadně zmizí… (paš)