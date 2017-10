Neplaťte návštěvu Zemana, vyzval ministr olomouckého hejtmana

Ministr zemědělství a zastupitel Olomouckého kraje Marian Jurečka (KDU-ČSL) vyzval hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO), aby kraj neplatil listopadovou návštěvu prezidenta Miloše Zemana.

Ta je v plánu Hradu na počátek listopadu.

„Jako zastupitel Olomouckého kraje žádám hejtmana Olomouckého kraje, aby z rozpočtu kraje nebyly placeny náklady na cestu prezidenta Zemana v listopadu 2017. Nevidím důvod při zvýšeném rozpočtu kanceláře prezidenta, aby tyto náklady platily kraje ze svých rozpočtů. Tyto nemalé náklady mohou investovat například na podporu malých projektů v obcích,“ uvedl dnes na facebookovém profilu Jurečka.

Ministr je v krajské samosprávě za Koalici pro Olomoucký kraj.

Hejtman Okleštěk se k situaci kolem plánované návštěvy prezidenta Zemana v Olomouckém kraji vyjádří na brífinku v 16.15.

Prezident původně plánoval navštívit Zlínský kraj.

Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) podle serveru Aktuálně.cz však oznámil prezidentské kanceláři, že zaplatí jen oběd či večeři úzké delegaci do 30 tisíc korun.

Zeman údajně v reakci na to navštíví místo Zlínského právě Olomoucký kraj.

Do Olomouckého kraje prezident přijede ve dnech 8. až 10. listopadu.

Jak informovalo hejtmanství, zavítá do Lipníku nad Bečvou, Mohelnice a Zábřehu.

„Navštíví také Vápennou, která se letos stala Vesnicí roku Olomouckého kraje,“ sdělila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

Každý den přes 100 tisíc korun

Útrata hejtmanství spojená s prezidentskou návštěvou by se dala přepočítat tak, že co den to 100 až 150 tisíc korun.

Za poslední, březnovou účet přesáhl 400 tisíc korun - původní odhad krajského úřadu se pohyboval do 300 tisíc korun.

Největší položkou je ubytování a stravování, protože prezidentský pár nevyjíždí do regionů sám, ale s početným doprovodem.

Třídenní návštěva se dotýká i obecních rozpočtů. Po skončení poslední návštěvy prezidenta počítali starostové desítky tisíc korun vynaložených hlavně na pódia na náměstích.