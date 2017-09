Nepropásněte ve středu v Deníku: prvňáčci ze ZŠ Mozartova v Olomouci

Letos v září to je přesně sedmdesát let, co se začala psát krčmaňská nebo také krabičková aféra, případ dopisových bomb, které v září roku 1947 dostali tři nekomunističtí členové tehdejší československé vlády. Balíčky s výbušninou poštou dostal tehdejší místopředseda vlády Petr Zenkl, ministr spravedlnosti Prokop Drtina a také ministr zahraničí Jan Masaryk.