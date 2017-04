Nápadníci Sigmy: místní firmy i reklamka se "záštitou" z Číny

Zájemců, kteří by chtěli spojit své jméno s olomouckým fotbalem, se od doby, kdy SK Sigma Olomouc začala hledat, objevilo několik.

Hanácký klub by teoreticky mohla vlastnit skupina regionálních firem, minimální podíl by v takovém případě měli také fanoušci.

Nesměla se například ozvala i reklamní agentura, která se zaštiťovala společností obchodující s čínskou medicínou. Jde ale o nepravděpodobné scénáře.



O prodeji většinového podílu klubu nyní akcionáři jednají s potenciálním mecenášem, který by olomoucký fotbal finančně stabilizoval.

Na jméno favorizovaného spoluvlastníka je embargo, mluví se ale o Zdeňkovi Zlámalovi, místopředsedovi fotbalové asociace a otci bývalého olomouckého brankáře.

Už se připravuje balík smluv

Klub připravuje a se všemi zúčastněnými upřesňuje balík smluv, které by měly být posléze podepsány naráz.

Týkají se vstupu nového akcionáře, vztahu města k majetku nebo hřiště s umělou trávou prodávaného kvůli oddlužení.

Termín jasný není, město ale musí mít posvěcení zastupitelstvem a to je v červnu. Samozřejmě je možné svolat mimořádné zasedání.



Kromě varianty se silným sponzorem se objevily i další možnosti.

Vznikne 1. Olomoucká fotbalová?

S novým způsobem, jak uchopit držení podílů v klubu, přišel Martin Rak. Dříve v Sigmě působil jako člen představenstva a marketingový manažer.

Navržený scénář je odpovědí na loňský požadavek radnice, která hledá cesty, jak klub finančně stabilizovat.

Namísto dnešního rozdělení akcií na třetiny by měly většinu podniky z regionu.

Zhruba deset až patnáct firem spojených předběžně pod značkou 1. Olomoucká fotbalová by vlastnilo až 90 procent cenných papírů Sigmy.

„Reálně existuje pět podnikatelů či firem, kteří jsou ochotni za určitých podmínek ‘sdružit‘ své síly a garantovat každoroční příspěvek na financování klubu v objemu 20 až 25 milionů,“ napsal v dopise vedení města Martin Rak.

Velkému akcionáři by sponzoři pomohli

Nový systém by měl také sloužit jako pojistka, pokud by některý z velkých partnerů ztratil o přispívání zájem.

Soukromého podílníka představovaného nyní podnikatelem Josefem Lébrem by tak nahradili jednotlivci a firmy, kteří by dávali jeden až dva miliony korun ročně.

Další dva nynější akcionáři, město a spolek SK Sigma Olomouc MŽ, by držely kolem pěti procent akcií, jedno procento by mohlo připadnout fanouškům.



Nevýhodou tohoto modelu může být, že někteří ze sponzorů již peníze dávají a ne vždy by tak šlo o nové finance.

Sponzoři by se ovšem mohli zapojit i při situaci s majoritním akcionářem.

„Když jsem se s podnikateli bavil, říkali, že pokud by se objevil seriózní akcionář, jejich nabídka by se s tím nevylučovala. Pomohli by mu,“ uvedl místopředseda představenstva klubu Petr Konečný.

Hrobníci olomouckého fotbalu?

V únoru se na radnici obrátil majitel obchodní, reklamní a modelingové agentury Marsaw Agency Mario Wiedermann, který se odkazoval na společnost Tiens zabývající se čínskou medicínou.

Firma podle něj byla ochotna zaplatit za majoritní podíl nejméně čtvrt miliardy korun a následně pět let dávat padesát milionů ročně. K jednání ale nedošlo.

Primátora a místopředsedu představenstva Sigmy pak Wiedermann označil za hrobníky olomouckého fotbalu, protože „připravili Sigmu a město Olomouc o nejlepšího možného partnera a to firmu Tiens.“



Podle Konečného, který bývá u jednání akcionářů se zájemci, ale nikdy žádná nabídka nepřišla.

„Napsal nám, ať ji s primátorem zformulujeme za něj a pošleme ji zpátky. To odmítám, není to pro nás seriózní partner,“ komentoval e-mail místopředseda představenstva s tím, že zájemce nepředložil ani plnou moc k zastupování firmy.

Firma s nepřehledným účetnictvím

Čtvrtým z uchazečů je společnost Frami Group. Nabídla přes dvě stě milionů korun za 85 procent akcií Sigmy.

Chtěla i stadion, jehož převzetí ale už připravuje město.

Překážkou může být také nepřehledné účetnictví firmy.

„Jednatel má problémy s dluhy vůči městu, je to divné. Firma navíc vlastní sama sebe, nezveřejňuje účetní závěrky. I kdyby ty peníze měli, chápu to tak, že město si nemůže dovolit je přijmout, aniž by znalo firmu, která je mohla vydělat,“ zastavil se místopředseda klubu u otázky původu peněz.