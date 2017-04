Na zámku v Dlouhé Loučce se zřítila nosná zeď. Musí jej zbořit

Osud barokního zámku v Dlouhé Loučce je zpečetěn. I když se místní snažili najít cestu, jak chátrající objekt z roku 1708 zachránit, čas byl proti nim.

V noci na čtvrtek minulý týden se jedna z nosných stěn zřítila a stavební úřad s největší pravděpodobností zahájí řízení o odstranění stavby.

„Zřítila se ve tři hodiny v noci. Celá jedna obvodová stěna v délce 50 metrů,“ uvedl starosta Dlouhé Loučky Ladislav Koláček.

„Hned jsme volali stavební úřad a zástupce majitele. Nezbývá nic jiného, než nařídit odstranění stavby,“ sdělil.

Vlastníkem zlínská společnost

Podle vedoucí odboru výstavby uničovského městského úřadu Renáty Urbáškové je místo zajištěno, aby tam nikdo nechodil a zvědavci věděli, že kroky podnikají na vlastní nebezpečí.

„Budeme postupovat podle stavebního zákona. Pravděpodobně dojde k zahájení řízení o nařízení odstranění stavby,“ uvedla.

Rozsáhlý objekt, který postavil Řád německých rytířů, vlastní zlínská strojírenská společnost Elitex.

Před dvěma lety se jej pokoušela prodat. Její vyjádření ke katastrofálnímu stavu bývalého zámku se v úterý Deníku nepodařilo získat.

V minulosti sloužil zámek jako sklad obuvi a v roce 1986 vyhořel. Právě požár je příčinou jeho žalostného stavu.

Zámek v Dlouhé Loučce Dvoukřídlá, třípatrová budova byla postavena v letech 1708 – 1709. V první polovině devatenáctého století byla barokní budova klasicistně upravena. V roce 1985, kdy sloužil jako sklad obuvi, vyhořel, a poté byl provizorně opraven. Od té doby chátrala.

Na snímku vpravo zámek kolem roku 1900. Zdroj: Wikipedie

Dům pro seniory nenašel podporu

Podle starosty Koláčka se stav objektu rok od roku zhoršoval.

„Když byl zámek vyškrtnut ze seznamu památek, bylo nám jasné, že je to začátek konce. Současný vlastník neměl zájem. Jen tam dal ceduli se zákazem vstupu,“ popisoval starosta.

Místní patrioti měli snahu zámek zachránit. S nápadem přišel podnikatel a obecní zastupitel Zdeněk Černý.

Uvažoval o zřízení domova pro seniory. V regionu však nenašel potřebnou podporu veřejné správy.

„Bohužel. Ve čtvrtek byl příběh zámku dopsán,“ sdělil Deníku.

Kapli by chtěli zachránit

Obec by přesto chtěla zachovat alespoň část historicky významného objektu.

„Kapli bychom chtěli zachránit. Připomínala by zámek a kus historie obce. Uvidíme, jak se to podaří,“ naznačil Ladislav Koláček.

Kdy půjde objekt k zemi, zatím není jasné.

Rozhodnutí, až jej stavební úřad vydá, musí nabýt právní moci. Vlastník se totiž může odvolat.

Kdo likvidaci rozsáhlé nemovitosti zaplatí, je také otázkou. Obec to však nebude.

„Pokud by to neudělal vlastník, musí zajistit výkon rozhodnutí ten, kdo jej vydal, a následně bude vymáhat po vlastníkovi,“ vysvětlila Urbášková.

Reprezentativní sídlo velmistra

Dlouhá Loučka patřila pod panství hradu Sovinec, které získal řád německých rytířů.

Reprezentativní sídlo nechal v roce 1708 postavit velmistr řádu Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg.

Za napoleonských válek byl objekt upraven na lazaret.

Kolem roku 1830 dostal klasicistní podobu a roku 1839 byla přistavena novobarokní kaple.

Zámek také sloužil jako dívčí škola řádovým sestrám. Po roce 1918 byl vybrán jako rezidence pro arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hřiště.

Během II. světové války zabrali zámek Němci, kterým posloužil jako internační tábor.

Potřeboval 300 milionů na opravu

Německý řád, přesněji Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, který usiluje o pozemky a základní školu v Dlouhé Loučce, o zámek zájem neprojevil.

„O objekt jsme měli zájem po revoluci, ale problém byl v tom, že spadl do konkurzní podstaty zlínské obuvnické společnosti a byl prodán. Když jsme viděli, jak je zdevastován, nepožádali jsme o něj. Nehledě na to, že by se musela vést určovací žaloba, zda je současný vlastník právoplatným vlastníkem,“ vysvětloval již dříve vikář Metoděj Hofman.

„Požádat o ruinu? Aby se objekt dostal do rozumného stavu, je zapotřebí až 300 milionů korun. Vycházeli jsme také z toho, že odkoupení zámku zvažovala obec,“ dodal.