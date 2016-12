Na Vánoce chtěla být s dětmi, musí prodávat

Olomouc – Vánoce jsou hlavně o dětech. Letos jim je chtěla udělat hezké, hlavně být konečně s nimi. Nemůže. Druhý svátek vánoční opět musí do prodejny v obchodním centru Olomouc City, a to přesto, že prodavačce tentokrát mohl pomoci zákon omezující otevírací dobu o svátcích. Ten však reguluje pouze větší obchody. Žena to považuje za nespravedlnost.

Prodavačky v obchodním centru Olomouc City podepisovaly petici, aby nemusely 26. prosince do práce. Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

Zároveň ji mrzí, že jinde v Olomouci budou mít 26.prosince zavřeno, ač i tam zákazníci nakupují na ploše menší než 200 metrů čtverečních. „Mohli jsme mít dva dny volno a být o Vánocích s dětmi. Musíme však do práce!" zlobila se prodavačka, která se obrátila na Olomoucký deník. Jméno si nepřála zveřejnit. Bála se, aby nepřišla o práci. Říkejme jí třeba paní Milena. „Když jsme se dozvěděli, že 26. prosince musíme mít otevřeno, sepsali jsme petici. Nepomohly ani desítky podpisů. Přitom žádní zákazníci nepřijdou, jelikož Globus bude mít zavřeno," popisovala. Prodavačky z obchodních jednotek v Olomouc City se zlobí na vedení obchodního centra. „Mluvili jsme s vedoucími dalších prodejen v City, byli by i pro, ale obávali se pokuty v případě zavření. Tak jsou nastaveny smluvní podmínky. Když prý bude otevřený jediný obchod, musíme taky," stěžovala si paní Milena a líčila, jak prodavačky s peticí obcházely jednotlivé obchody. Manažer: Už bylo pozdě Hlavní manažer Olomouc City Zdeněk Volf potvrdil, že se mu petice dostala do rukou. V tu chvíli už ale bylo podle něj pozdě, protože o otevírací době bylo rozhodnuto a nákupní centrum ji zveřejnilo. Hlavně ale poukazoval na to, že návrh otevírací doby posílal nájemcům už počátkem října. Podle jeho slov neměl nikdo výhrady. Když navrhoval, aby 26. prosince bylo otevřeno, vycházel z loňské návštěvnosti, kdy tento den přišlo do nákupního centra přes 6000 lidí. „Prodavačky bohužel nejsou smluvním partnerem, tím jsou nájemci, a já nemohu napsat sedmdesáti nájemcům, že měním otevírací dobu, protože jsem dostal petici jejich prodavaček," vysvětloval Volf. „Kdyby vznikla diskuse v dostatečném předstihu, přišla nějaká reakce od vlastníků jednotek, domluvili bychom se," ujišťoval Volf a odmítl, že by v takovém případě hrozily sankce. Prodavačky z Olomouc City neuspěly ani s argumentem, že v největším obchodním centru v Olomouci, Galerii Šantovka, budou mít 26. prosince zavřeno i menší obchody s plochou pod 200 metrů čtverečních a prodavačky mohou trávit čas s rodinami. „Je to tak nespravedlivé! Takže prodavačky parfumerie stejné značky v jednom obchodním centru v Olomouci do práce půjdou a ve druhém ne?" kroutila hlavou paní Milena. V Šantovce obchody zavřou Mluvčí Galerie Šantovka potvrdil, že o 2. svátku vánočním budou prodejny zavřeny. „Otevřena bude tento den pouze horní zábavní část, vše ostatní bude zavřené," sdělil Juraj Aláč. „Takto to ale bylo 26. prosince i minulé toky. Nereagujeme na žádnou petici ani zákon o otevírací době," doplnil mluvčí. Stesky kvůli otevírací době o dalším svátku, kdy v Česku platí regulace, zaznamenala i Česká obchodní inspekce. Vlastníkům obchodů, kteří chtějí mít otevřeno, ani prodavačkám naříkajícím, že nemohou trávit Vánoce s dětmi, však pomoci nedokáže. „Česká obchodní inspekce je kontrolním orgánem, který nemůže dávat výjimky ze zákona. K tomu nejsme oprávněni. Je proto zbytečné, aby se na nás obraceli podnikatelé, že chtějí prodávat, či prodavačky. Nelze jim vyjít vstříc," vysvětloval mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. „Obrátit se mohou na zákonodárce. My žádné dobrozdání, že tam či jinde kontrolovat nepřijdeme, dát nemůžeme," dodal. Prvním svátkem, kterého se dotkla legislativní novinka, byl 28.říjen. Následoval 17. listopad, ale o tomto státním svátku se prodej zboží ve větších obchodech nereguluje. Zásah státu obchodníci kritizují. Odhadli, že čistá ztráta tržeb ze dnů zákazu prodeje bude napříč republikou okolo čtyř miliard korun. Svaz obchodu a cestovního ruchu a Hospodářská komora proto ohlásily, že podají ústavní stížnost.

Autor: Daniela Tauberová