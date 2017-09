Na Svatém Kopečku se uskutečnila 19. romská pouť

VIDEO / Kořeny, rodina, smysl. To je motto 19. romské pouti, na kterou se v sobotu vydaly desítky věřících Romů z České i Slovenské republiky. Pouť zahájili v Samotiškách, odkud je čekala cesta k bazilice na Svatém Kopečku.

Kulturně-duchovní akci pořádá Charita Olomouc. „Dopoledne je věnované duchovnímu odpočinku, odpoledne poznávání romské hudby a kultury,“ popsala význam romských poutí Adéla Adámková ze střediska Khamoro pro etnické menšiny.



Letošní účast byla nejmenší za poslední roky. „Navštívilo nás asi 300 věřících,“ řekla Adéla Adámková. Některé zřejmě odradil déšť, který od rána neustával. „Dnes to máme divoké, počasí nám bohužel nepřeje,“ komentovala průvod Hana Krusberská z olomoucké charity. Ti, kteří dorazili, ale nelitovali ani přes špatné počasí. Většina se na cestu vybavila deštníkem a s úsměvem zdolávala strmý kopec k bazilice. „Známí mi o téhle tradici každý rok vyprávěli,“ vysvětlovala Monika Didiová, jak se o romské pouti dozvěděla. „Vzbudili ve mně takovou zvědavost, že jsem se na ni musela taky vydat,“ dodala poutnice z Ostravy.





Každoročního setkání se účastní především Romové, dveře má ale otevřené každý, kdo se o romskou kulturu a pojetí víry zajímá. Mezi účastníky najdete rodiny s dětmi, ale i mladé dvojice. „Líbí se nám bohatý program pouti,“ řekl Petr Lang, který se do Olomouce vydal s přítelkyní Jarmilou Nýdrlovou. „Je skvělé, že můžeme ochutnat kousek romské kultury. Třeba i doslovně,“ vtipkoval nad připraveným občerstvením. „Romskou pouť jdeme poprvé,“ dodal pár, který přijel až z Brna.



Setkání proběhlo tradičně v Samotiškách, pod stromovou alejí. Tou se průvod vydal směrem k Wolkerovu kříži. Během cesty do strmého kopce je čekalo celkem pět zastávek. U každé z nich se poutníci dozvěděli něco z romské kultury a života. „Letos je to poprvé, kdy měli zastávky na starost členové tanečních souborů,“ řekla Hana Krusberská. „Většinou zajišťovali program pracovníci charity,“ vzpomínala organizátorka na minulé ročníky. „Tentokrát jsme chtěli, aby se více zapojili samotní Romové,“ dodala.





‚Střípky z historie Romů‘ nebo třeba ‚Tradice, hudba, tanec, zpěv‘. Ukázky toho, jak se jednotlivé body výpravy jmenovaly. „Těžkým obdobím byla pro Romy druhá světová válka, kdy došlo k jejich vyhlazování,“ vzpomínali organizátoři u první zastávky. Řeč ale přišla i na veselejší témata. „Když se v romské rodině narodí dítě, tak se scházíme a slavíme,“ vysvětlovala jedna z členek průvodu romské zvyky. „Hudba, zpěv a tanec tvoří velkou část našich životů,“ dodala s úsměvem.



Na samém vrcholku cesty, u Wolkerova kříže, poutníky přivítal romský římskokatolický kněz Vojtěch Vágai. Ten se pouti účastní poněkolikáté. Po namáhavé cestě čekalo na poutníky v bazilice Navštívení Panny Marie duchovní rozjímaní u mše svaté, kterou Vojtěch Vágai sloužil. Později se zábavy chopily taneční sbory. Odpoledne tak netypicky na Svatém Kopečku zněla romská hudba. „Snad jsme si vybrali špatné počasí na několik let dopředu a 20. romská pouť proběhne za sucha,“ dodala s úsměvem organizátorka Adéla Adámková.