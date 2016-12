Na šternebrském hradě se silvestrovsky šermovalo, pod ním se kufrovalo

Šternberk – Poslední den v roce se hrad ve Šternberku otevřel návštěvníkům. Kromě tradičních prohlídek se předvedly historické skupiny a po zahradě hradu i městě se rozběhli malí a velcí závodníci orientačního závodu.

První zvědavci nakoukli do vánočně vyzdobeného hradu v 10 hodin. Zanedlouho poté se na nádvoří předvedly dvě šermířské skupiny Berendal a Solutus. Jejich členové vzali do ruky nejen výzbroj, především meče, ale ukázaly také historické tance po boku několika dam.

„Vždycky mě fascinovaly hlavně ty skupinové tance, jak jsou ženy i muži vzájemně sehraní," ocenila Jitka Pokorná, která sledovala navzdory silvestrovskému mrazíku celé vystoupení spolu se svou rodinou. Když zrovna nebyly k vidění žádné scénky, všichni naslouchali flašinetářce.

Vzápětí odstartovalo Silvestrovské kufrování. Závod v orientačním běhu si užily především děti. Běhaly od jednoho stanoviště k druhému.

„Ještě nemám sovu nebo ježka nebo co to je," stěžoval si se soutěžním lístkem v ruce malý Jiřík mamince, která ho při běhu po stanovištích hlídala. Dospělí se vydali po trase, která vedla i do ulic města.