Na přírodovědecké fakultě bojovali hráči go. Olomouc obnovuje popularitu hry

Olomouc – Nejstarší desková hra světa v Olomouci po letech opět nabírá na síle. Na víkendový turnaj go se na Přírodovědeckou fakultu Univerzity sjela stovka hráčů z různých zemí.

Pět hracích místností v přízemí fakulty na třídě 17. listopadu rozdělilo hráče podle výkonnosti. V tikotu hodin na jednotlivých stolech proti sobě s černými a bílými kameny seděli mladší, starší, muži, ženy, domácí i hráči, kteří museli urazit kus cesty. Přijeli Maďaři, Němci, Rakušané, Poláci. „Kupodivu žádný Slovák. Mají v tuto dobu turnaj v Košicích, takže možná jsou tam," hádal ředitel turnaje David Cigánek. Startovací listina i tak nesla stovku jmen.

Letošní ročník soutěže o pohár děkana přírodovědecké fakulty je jubilejní pětadvacátý. Pořadatelé turnaj loni po třinácti letech obnovili a věří, že se podaří navázat na 90. léta, kdy bylo go v Olomouci na vrcholu. Tehdy hrávala asi stovka lidí.

V současnosti chodí na schůzky olomouckého go klubu do patnácti členů. A ačkoli se turnaj, ze kterého je možné se kvalifikovat na republikové mistrovství, konal na akademické půdě, rozhodně go nehrají jen vědci. „Jsou mezi námi všelijaké profese. V klubu máme lešenáře, zedníky, elektrikáře, skladníky, studenty různých fakult. Je to všehochuť. Dá se říci, že u gobanu, hrací desky, se třídní rozdíly smazávají," řekl David Cigánek, sám ředitel univerzitní botanické zahrady.

Češi si podle něj v mezinárodním srovnání nevedou špatně, ačkoli světovou špičkou je Korea, Čína, Japonsko. Nicméně i nad šampiony už začal vítězit počítač. Loni v březnu porazil program AlphaGo v Londýně evropského mistra. „Od té doby program od Googlu poráží lidské hráče světové třídy běžně. Poslední hra, kde si člověk uchovával prvenství nad strojem, padla. Výhoda ovšem je, že hráči analyzují partie a učí se. Už se to asi neobrátí, ale hře to něco dává," komentoval organizátor překvapivý zvrat.

K historii go dodal, že hru lze považovat za bojový sport. Jde o rozšiřování vlivu, cílem je vytvořit souvislé území vlastní barvy a polapit soupeřovy kameny. „Sporty jako aikido, judo, karate převzaly z go rozdělení na mistrovské třídy dan a žákovské třídy kjú," připomněl Cigánek.

Go je svázáno s popkulturou a protože pořadatelé turnaje spolupracují s Japonským klubem Olomouc, mohli se hráči na chodbě univerzitní budovy začíst do japonských komiksů a knih nebo ochutnat čaj a cukroví od členek klubu v kimonu. „Patří to k sobě. Mě například hodně chytil seriál Hikaru no go, který kdyby se u nás víc rozšířil, by určitě zvedl základnu hráčů go," zmínil ředitel turnaje japonskou animovanou sérii.