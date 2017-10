Na Pradědu napadl první sníh

FOTO / První sníh letošního podzimu se snesl v noci na dnešek na nejvyšší horu Moravy a Slezska – Praděd.

Nad ránem však začalo pršet a sníh roztál. Sněhové přeháňky a sníh s deštěm předpověděli meteorologové na dnešek v oblastech nad 1200 metrů nad mořem.

V nejbližších dnech to na větší nadílku v nejvyšších partiích Hrubého Jeseníku nevypadá.

„Pořád drobně sněží, ale sníh se zatím nedrží a roztává,“ popisoval po sedmé hodině ráno Tomáš Hrazdil, provozovatel Hotelu Praděd – Vysílač, který stojí přímo na vrcholu v nadmořské výšce 1492 metrů.

„Nejvíce sněžilo a chumelilo kolem půlnoci. Kolem třetí hodiny však začalo pršet,“ sdělil.

V osm hodin bylo na Pradědu minus 1,5 stupně. Zima přišla do Jeseníků s prouděním chladného a vlhkého vzduchu od severozápadu. Ten bude mířit do Česka i v sobotu.

Na větší nadílku v Jeseníkách to však podle předpovědi zatím nevypadá, i když na počátek října by to na Pradědu a v hřebenových partiích hor nebylo nic mimořádného.