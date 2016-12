Na oslavy silvestra v Olomouci noční klid neplatí. Výjimku mají i další akce

Olomouc – Tiché oslavy příchodu nového roku, které by od 22 do 6 hodin ctily dobu nočního klidu, v Olomouci rozhodně nehrozí. Díky nové vyhlášce, jež začala platit od 20. prosince, mohou lidé o silvestrovské noci či při vybraných akcích a letních festivalech oslavovat až do rána.

Olomoučtí zastupitelé vyhláškou reagovali na nový zákon o rušení nočního klidu. Podle něj musí zveřejnit seznam akcí, které svým konáním mohou klid narušit. Dosud stačilo, aby pořadatelé dostali výjimku, o které rozhodoval obecní správní orgán. První úprava se bude týkat právě blížící se silvestrovské noci. Výjimku však dostal také univerzitní Majáles, Beerfest, Svátky města Olomouce, olomoucký půlmaraton a řada dalších akcí, při nichž se s hlukem počítá až do rána. „Vyhláška zohledňuje konání konkrétních akcí, u nichž je doba nočního klidu zkrácena nebo není vymezena. Jde o silvestrovskou noc, konání velkých akcí v centru města, tradiční kulturní projekty a plánované akce komisí městských částí," vysvětlil náměstek primátora Pavel Urbášek s tím, že magistrát kvůli tomu oslovil organizátory akcí i jednotlivé komise městských částí a jednotky sboru dobrovolných hasičů. Hluk nebude přestupek Během konání akcí, při nichž není doba nočního klidu stanovená nebo je zkrácená, nejsou rušivé projevy posuzovány jako přestupek proti veřejnému pořádku. Díky tomu mohou například v Lošově slavit květnový dětský den s ohňostrojem a v Radíkově si užijí Branný závod spojený s večerním posezením při repro hudbě. Při vybraných oslavách v městských částech totiž byla vyhláškou doba nočního klidu zkrácena od 2 do 6 hodin. Akce se mohou konat i ve dnech neuvedených ve vyhlášce a to i po 22. hodině, jen při nich nesmí docházet k rušení nočního klidu.

