Před padající střechou utíkali i florbalisté z Olomouckého kraje

Česká Třebová - Šest mladíků z Olomouckého kraje se v sobotu v české Třebové účastnilo florbalového turnaje, když se ve sportovní hale zřítila střecha.

Střechy nově postavené sportovní haly Na Skalce se sesunula před 21. hodinou.

Zrovna tu probíhal florbalový turnaj dorostenecké kategorie, událost se naštěstí obešla bez zranění.

"Všichni stačili včas utéct," uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Pavel Svoboda s tím, že na místo vyjely tři posádky zdravotníků.

Střecha začala kolabovat v první minutě posledního utkání mezi Ústecko-Libereckým a Olomoucko-Moravskoslezským regionem.

V týmu jednoho z mužstev, které padající střecha ohrozila, hrálo i šest mladíků z Olomouckého kraje.

Křupání trámů

Panika. Jediné slovo vystihuje, co se v sobotu večer v nové sportovní hale událo.

Byla plná florbalistů a fanoušků. Aby ne, místní sportovci se konečně dočkali sportoviště.

„Po čtrnácti letech konečně DOMA. Přijďte se podívat!" zval na víkendový turnaj klub FbK Orlicko-Třebovsko, který tu spolupořádal turnaj krajských dorosteneckých výběrů.

"Konstrukce se začala hroutit odzadu postupně do plochy. Ty trámy se propadaly směrem do hřiště, sesypalo se to jako hromádka z karet. Šlo to rychle, prostor uniknout tam naštěstí byl," popsala předsedkyně místního klubu Renáta Typlová.

Podle ní jeden z diváků před pádem konstrukce cítil, jak padají kuličky polystyrenu.

"Potom bylo slyšet křupání těch trámů a najednou to odzadu šlo, nejdřív vyběhla tribuna, pak další," dodala s tím, že se v době pádu střechy vracela do haly.

"Najednou proti mě běželi lidi a volali, že padá střecha. Tak jsem šla k oknu, kde se dá podívat do haly, a viděla jsem to. Bylo to šílený," konstatovala.

Únik? Padali jsme přes sebe

Turnaje se účastnilo osm týmů z několika regionů, hráči byli ve věku od 15 do 16 let.

"Řešili jsme náhradní variantu, ale nepovedlo se nám najít v regionu vhodnou volnou halu. Proto jsme turnaj zrušili, nyní se bude na komisi řešit, zda se to bude nějak a někdy dohrávat," sdělila Renáta Typlová.1.

Na otřesný zážitek nezapomene ani mladý muž z týmu organizátorů.

"Nejdřív jsme slyšeli rány ze střechy. Ve chvíli, kdy se začala naklánět celá střecha, jsme začali utíkat," popisuje otřesný zážitek. V tu chvíli byl na tribuně.

„Byl to reflex. Všichni začali utíkat ve stejný moment," dodává.

Únik z tribuny podle něj ale nebyl snadný, ačkoli tam byly asi jen dvě desítky lidí. „Padali jsme přes sebe," líčí.

Střecha se propadla jen pár sekund poté, co se všichni dostali ven.

Někteří byli jen v tričkách a kraťasech, někteří bez bot. Zázemí našli v jídelně sousední školy.

„Tam jsme začali volat rodičům, že jsme v pořádku. Půjčovali jsme si mobily, protože někomu zůstaly v hale," dodává teenager.

Hejtman: Je to na rekonstrukci

O plánech další modernizace sportovišť Na Skalce jsme psali zde.

Měla to být velká premiéra! Sportovní halu za necelých 58 milionů korun nechal postavit Pardubický kraj.

Zkolaudována byla teprve na začátku ledna. Víkendový turnaj tam byl první událostí, kterou mělo završit nedělní slavnostní otevření za účasti hejtmana Martina Netolického. Ten tam nakonec byl už v sobotu večer. Na místo se vydal krátce po zřícení střechy.

„Propadlo se asi třicet metrů čtverečných střechy. Jsem přesvědčený, že střechy tohoto typu musí třicet, čtyřicet centimetrů sněhu unést. Budu se velmi pečlivě zajímat o to, co se tady stalo. A pokud se prokáže chyba, pokud je to šlendrián, budu trvat na potrestání," uvedl hejtman na místě pro Deník.

Kolaudaci provázely podle něj jen komplikace s požárními předpisy, ty se ale podařilo odstranit. S nosnou konstrukcí prý problémy nebyly.

Podle svědků se střecha začala drolit, začaly se sypat kusy polystyrenu, až se následně propadla celá střecha. „Hala je na rekonstrukci," konstatoval hejtman.

Pobořené i boky haly

Obrovské štěstí je, že všichni stihli i přes zmatek a paniku včas utéct!

Halu nechal postavit za 58 milionů korun Pardubický kraj, zkolaudovaná byla 2. ledna.

Hala stojí v areálu Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové.

Kromě studentů měly halu využívat i sportovní kluby zaměřené na florbal, volejbal a basketbal.



Nová hala má obdélníkový půdorys o rozměrech přibližně 51 krát 26 metrů.



V zázemí vzniklo šest šaten, dohromady pro 72 sportovců, a sprchy.

Tělocvičnu stavěla firma Profistav Litomyšl. Na uvedených kontaktech se Deníku nikoho nepodařilo zastihnout.

Na místě byli hasiči, záchranáři, kriminalisté… Jejich úkolem bude nyní zjistit, co se stalo.

"Příčinu zatím neznáme. Na místě je šest jednotek hasičů, čekáme na psovoda a také místo prověříme termokamerou," řekl krátce po přijetí události operační důstojník krajských hasičů.

Událost okamžitě začala plnit sociální sítě.

"Provalila se celá střecha a jsou probořené i boky haly. Takže na odpis," informoval na facebookové stránce Roman Roun.

"Zkolabovala střecha a zřítila se do prostoru haly. Všichni účastníci jsou naštěstí v pořádku. Turnaj je zrušen a všichni míří do svých domovů," zněly doplňující informace od Českého florbalu.

Ačkoli se událost obešla bez vážných zranění, hráči na ni zřejmě dlouho nezapomenou. ¨

"Myslím, že mnoho kluků to odneslo psychickou újmou," poukázal na Facebooku i Vladimír Hampl.

Místním florbalistům tak opět zbyly oči pro pláč. Řadu let totiž na vysněnou halu čekali v azylu sportovních hal v Rokytnici v Orlických horách či Dolní Dobrouči.

"A budeme tam jezdit dál," smutně konstatoval trenér florbalistů Jiří Typl.

Podle jeho slov už byly v nové hale naplánované rozvrhy a termíny zápasů. To všechno teď přijde vniveč.

Vyjádření hejtmana Martina Netolického na Facebooku:Šlendrián, nezodpovědnost a lehkomyslnost. Nic víc asi k tomu nelze říci. Jestli někdo vůbec připouští, že střecha haly nevydrží nápor pouhých 40 cm sněhu, pak k tomu těžko něco dodat. Příčina je evidentně jinde a budu trvat nejen na jejím vyšetření, ale také na kompenzaci. Je to naprosto neuvěřitelné, co se dnes může stát. Zkouladováno stavebním úřadem 2.1.2017. Nejdřív problémy s požárními předpisy, nyní tohle. Co na to projektant, co na to stavební dozor, co na to dodavatel, co na to ředitel školy? To budeme řešit již zítra. Velmi mě mrzí, co se stalo. Jsem ale upřímně rád, že se nikomu nic nestalo. Děkuji také za rychlou reakci rozhodčímu zápasu Jiřímu Němcovi, který urychleně reagoval a nařídil okamžité vyklízení tělocvičny. Pravděpodobně zabránil katastrofě.

Příčina zatím není jasná

Proč? To je otázka, která nyní zajímá všechny. Vyšetřovatele, sportovce, politiky… Projektant stavby Tomáš Friš novinářům řekl, že všechny normy byly dodrženy.

"Měli jsme schůzku, bylo nám řečeno, že běží policejní vyšetřování. Policie si pozvala svého statika a sám hejtman Pardubického kraje zajistil dalšího experta, kteří budou zkoumat, co se stalo," odvětil projektant.

Na střeše těsně před pádem leželo zhruba 25 centimetrů sněhu. Tomáš Friš se však domnívá, že sníh nebyl příčinou pádu.

"Ten sníh, který tam dneska je, si myslím, že není extrémní zatížení," řekl Friš.

O možných příčinách zřícení střechy odmítl spekulovat. Konstrukce střechy je podle Friše udělaná z dřevěných vazníků, jde o běžný způsob výstavby.

Případem se zabývají i policisté, místo ohledá znalec. Podle mluvčí orlickoústecké policie Lenky Vilímkové bude právní kvalifikace určena právě na základě znaleckého posudku. "Budeme čekat na jeho výsledek," podotkla.