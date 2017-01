Možná zastavíme dopravu z nádraží do města, říká primátor Staněk

Olomouc - /ROZHOVOR/ Olomoucký primátor Antonín Staněk v rozhovoru pro Olomoucký deník

Olomoucký primátor Antonín Staněk Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Jaký počin loňského roku považujete z pozice olomouckého primátora za nejpodstatnější?

Jako primátor jsem rád, že se nám z velké většiny daří naplňovat předsevzetí, která jsme si dali a která pro každý rok nějakým způsobem aktualizujeme. I když, jak samozřejmě mohou všichni také posoudit, jsou věci, které by mohly být realizovány rychleji. Město však musí dodržovat zákony, řídit se předpisy a respektovat termíny, které někdy mnohé věci zbytečně protahují.

V letoším roce se radnici podařilo prosadit například zákaz vjezdu vozidel nad 6 tun do centra města. Budete se snažit tento zákaz dále rozšiřovat?

Je to velký úspěch, protože nárůst nákladní automobilové dopravy v centru města je obrovský. Bohužel někteří podnikatelé v autodopravě využívají té možnosti a zkracují si přes město své cesty. Těší mě, že se nakonec podařilo toto dílčí řešení, i když se na něj na můj vkus čekalo až moc dlouho. Radnice i já sám se budeme usilovat o to, abychom co nejdříve zákaz posunuli ještě dál. Chceme od nadbytečné nákladní dopravy co nejvíce ochránit nejen centrum města, ale i okrajové části. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že celá řada podniků a firem má svá sídla jak v centru, tak v okrajových částech a je nezbytné, aby měly možnost zásobování a dopravní obsluhy. Představa, že bychom úplně vytěsnili nákladní automobilovou dopravu z města, není reálná. Měla by však být jen na úrovni, která je nezbytně nutná.

Zrušení poplatku možná zklidní Foerstrovu

S omezením dopravy v centru souvisí i zařazení obchvatu města mezi nezpoplatněné úseky. Jste spokojení s tím, jak to dopadlo?

Usilovali jsme o to, aby se nezpoplatněný úsek týkal i nákladní dopravy, ale s tím jsme na Ministerstvu dopravy bohužel neuspěli. Nicméně jsme rádi, že se podařilo zrušit poplatky alespoň pro osobní automobilovou dopravu. Máme spočítáno, že zařazení úseku obchvatu města mezi nezpoplatněné úseky by mělo mít i efektivní dopad na počet osobních automobilů, které projížděly třeba Foersterovu ulicí směrem na Brno a podobně.

V loňském roce město vytvořilo či opravilo několik nových přechodů pro chodce. Byla situace s rušením přechodů v Hodolanské ulici pro magistrát určitým impulsem k tomu, aby se této otázce věnoval intenzivněji?

Když bych se na tuto věc podíval komplexněji, musím říct, že vedení města mělo v minulosti trochu jiné priority. Řešilo zejména větší stavební akce, jako rekonstrukci náměstí nebo výstavbu pavilonu A. Když jsme přicházeli na radnici, tak jsme si stanovili priority, které zdůrazňovaly pravidelnou údržbu města jako takového. Ona sice není příliš vidět, ale pro každodenní život člověka je důležitá. Právě přechody však byly jednou z věcí, která tuto údržbu už delší dobu potřebovala. Samozřejmě, že na první pohled se může zdát, že jde jen přemalování čar, ale jakýkoli zásah do vozovky je velice nákladný. Je třeba převést přeložky sítí a uvést ho do souladu s platnou legislativou. Jsou to náklady, které se pohybují kolem milionů korun. Po neblahé zkušenosti s přechody v Hodolanské ulici jsme si nechali udělat analýzu a je třeba říci, že v Olomouci je namalováno obrovské množství přechodů. Proto jsme provedli kompletní pasport všech přechodů, nechali je posoudit dopravní policií z hlediska bezpečnosti a současně jsme tyto přechody komunikovali s komisemi místních částí. Podle těchto informací nyní postupujeme.

Jaký konkrétní výstup to tedy bude mít pro obyvatele Olomouce?

Díky propojení s komisemi místních částí jsme vytipovali přechody, které jsou zbytné a do budoucna je nebudeme obnovovat a naopak, které přechody jsou klíčové a musíme je obnovit. Nerezignovali jsme ani na výstavbu nových přechodů. S tím, jak se Olomouc rozvíjí a vznikají nové bytové objekty, vznikají i nové přechody. Myslím, že do této problematiky se nám podařilo dostat určitou koncepci a systém. Pro tento rok i následující léta máme připravené projekty, které v minulosti chyběly. Snažíme se čerpat finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury i od Olomouckého kraje. Tím se nám pomalu daří tento deficit, který tady v minulosti ve vztahu k přechodům byl, narovnávat.

Páté rameno na rondelu u Globusu

Má město plán, jak bude postupovat například u problémového přechodu v Pražské ulici?

Tento přechod je neuvěřitelně komplikovaný. Je umístěn mezi křižovatkami a je velmi důležité zde zajistit plynulost dopravy, aby zde nevznikaly kolony aut. Do budoucna se předpokládá komplexní řešení celé křižovatky včetně nového odbočovacího pruhu. Je to velmi náročná investice, se kterou se také počítá, nicméně není realizovatelná ihned. Kdybychom nyní u přechodu měli naplnit veškerá bezpečnostní pravidla, museli bychom zde umístit přechod se světelnou signalizací. Ta by musela být navázána na Foersterovu ulici. Museli bychom najít propojení mezi křižovatkou ve Foersterově a světelnou signalizací v Erenburgově ulici. Jde obrovské náklady a při představě, že by město nyní investovalo nemalé finanční prostředky do tohoto přechodu a za určitou dobu by se křižovatka řešila komplexně, nevidím to jako smysluplnou investici. Budeme hledat jiná opatření, která by řidiče přiměla, aby zde zpomalili.

V souvislosti s komplikovanou dopravní situací v této části města se řešilo i vytvoření pátého ramene u kruhové objezdu u Globusu. To by mohlo ulevit dopravě v přilehlých městských částech a umožnilo by to další rozvoj průmyslových zón. Jak pokračují jednání o jeho výstavbě?

Přišli jsme s návrhem řešení, které by mohlo mít dva efekty. Jedním z nich je odvedení tranzitní dopravy z přetížené Erenburgovy ulice. V současné době totiž máme v prostředcích ITI i peníze na vybudování komunikace, která by z kruhového objezdu auta odvedla k areálu železáren. Druhý efekt je pak ten, že bychom rádi využili areál železáren a prostor na protější straně k dalšímu rozvoji průmyslové zóny. To by v konečném důsledku mohlo vést i k vytvoření nových pracovních míst. Nicméně se ukazuje, že naše představa nevychází z hlediska propustnosti kruhového objezdu. Nyní tedy stojíme před rozhodnutím, zda jít do tohoto rizika a pokusit se přesvědčit Dopravní inspektorát o tom, že výhody jsou větší než nevýhody, které přinese zpomalení dopravy. Zatím to posuzují naši i policejní experti, abychom opravdu měli co nejvíce argumentů pro to či ono řešení.

Třída 1. máje? Nemůžeme čekat

V letošním roce čeká Olomouc i stavba další etapy protipovodňových opatření. Tak však nabírá čím dál větší zpoždění…

Chtěl bych zdůraznit, že si vedení města uvědomuje, že nás čeká jedna z největších investičních akcí, která bude probíhat v centru města. Realizace protipovodňových opatření bude mít velký dopad na fungování města, ať už jde o stacionární či městkou hromadnou dopravu. Snažíme se občany informovat prostřednictvím vlastních webových stránek, bohužel celá výstavba se nyní zasekla kvůli reklamaci dokumentace na tuto etapu protipovodňových staveb. Povodí Moravy jako investor stavby proto nemůže přesně říci, kdy tyto stavby skutečně začnou.

Má toto odsouvání výstavby další etapy protipovodňových opatření vliv také na stavby, které plánuje město?

V souvislosti se těmito posuny se snažíme ve spolupráci s Dopravním podnikem hledat takové synergické efekty, abychom většinu staveb, které budeme v dané oblasti provádět, naplánovali do okamžiku, kdy se bude dělat most přes Moravu. Uvažovali jsme i o tom, že bychom vyšli Povodí Moravy vstříc v tom, že by se kompletně zastavila doprava od nádraží ve směru do centra města. Tak by bylo možné pracovat na celém mostu naráz a výrazně by se zkrátilo období, po které by byla trať uzavřena. My bychom v té době realizovali všechny další opravy. Nyní však můžeme jen plánovat, protože pevná data od Povodí Moravy nemáme.

Bude se v souvislosti s odkladem výstavby protipovodňových opatření odsouvat i oprava tramvajové trati v ulici 1. máje?

Právě tramvajové tratě byly také jednou z věcí, na které v minulosti nebyl kladen takový důraz, a v současné době jsme v tomto směru v nezáviděníhodné situaci. Tramvajová trať v ulici 1. máje je jedna z nejstarších kolejových tratí, která v Olomouci je. Proto zde nemůžeme čekat na zahájení výstavby protipovodňových opatření. Realizaci oprav již soutěžíme a pevně věřím, že s ní začneme v tomto roce. V souvislosti s pracemi bude probíhat i archeologický průzkum, a dá se očekávat, že by se zde mohlo něco zajímavého nalézt. Z hlediska investora mě to tak úplně netěší, ale mého akademického ducha by případné mimořádné nálezy jistě zaujaly.