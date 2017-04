VIDEO: Modeláři v Olomouci otevřeli oblohu

Modeláři z klubu RC Heli Olomouc v sobotu oficiálně zahájili sezónu. Kolem olomouckého letiště se proletěly desítky modelů vrtulníků nejrůznějších velikostí.

„Je to takové tradiční setkání na začátku sezóny, kde se všichni sejdeme, i když třeba někteří létají už předtím. Na jaře se obloha otvírá, a na podzim potom zavírá," říká předseda klubu Petr Tomášek.

Pevné datum akce nemá, záleží hlavně na počasí. „Většinou zahajujeme trochu později než letos. Dnes ale počasí není pro létání úplně ideální. Je sice teplo, ale hodně fouká, a to může vadit některým malým modelům, protože to s nimi potom dost hází," dodává Tomášek.

Modelování a létání nemusí být nutně zábava jen pro muže. „Dostala jsem se k tomu přes kamaráda a začalo mě to bavit, a teď už je to sedm let, co létám," říká jediná účastnice z řad žen Eva Králová.

Někteří modeláři v klubu už mají bohaté zkušenosti. „S letadly jsem začal asi v roce 1996, Letecký modelářský klub byl v Olomouci už dávno, a elektronika mě vždycky bavila," sdělil dlouholetý modelář Luděk Milar. „Vrtulníky jsou potom novější záležitost, s těmi jsem začal asi před deseti lety," dodává. (bb)