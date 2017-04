Sex v přírodě. Olomoucké muzeum baví nejodvážnější výstavou

Zatím nejodvážnější výstavní počin ve své historii připravilo Vlastivědné muzeum v Olomouci. Nově totiž nabízí výstavu mapující intimní život zvířat, která nese název Milování v přírodě s podtitulem Průvodce intimním životem zvířat.

K poodhalení tajemství slouží sbírkové předměty, fotografie, videa, hravé interaktivní prvky a živá zvířata.

Na expozici tvůrci pracovali několik let, veřejnosti bude přístupná až do 24. září.

Hned v úvodu výstava vysvětluje, proč vůbec v přírodě existuje sex a jaké jsou jeho výhody proti nepohlavnímu rozmnožování.

Nevěrné partnerky trestají

Představena je ale i řada živočichů, kteří sex provozují jen občas, jako jsou strašilky, které jsou na výstavě k vidění nebo jej dokonce neprovozují vábec, jako například mikroskopičtí vířníci.

Druhá část výstavy je zaměřená na způsoby námluv u zvířat a jejich párovací systémy.

„K vidění je zde třeba speciální model australských lemčíků, kteří samičky lákají na všechny možné modré věci, jež v přírodě najdou. Labutě sice jsou monogamní, ale názor, že by po smrti partnera navěky jen truchlily poopravujeme. Sýkory, lejsci, pěnkavy a lidé jsou sice nejčastěji monogamní, ale příležitosti k záletům hojně využívají. Samci pak nevěrné partnerky trestají sníženou péčí o potomky,“ uvedl entomolog Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci Miloš Krist.

Několikatýdenní kopulace

Třetí část pak ukazuje, jak se samice a samci liší.

„Proč mají samci třeba paroží, proč jsou častokrát barevnější a naopak. To vysvětlujeme, že za tím vším je pohlavní výběr, tlak a častokrát i móda. Samičkám se něco líbí a samci se k tomu musí přizpůsobovat,“ pokračoval Peter Adamík, zoolog Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci.

Poslední část výstavy se dotýká samotného vzniku života.

Tady se návštěvníci dozví řadu pikantních informací, například kdo je mezi zvířaty rekordmanem co se týče délky kopulace, která může trvat dny, týdny ba i měsíce.

Skupinový sex šimpanzů

Stejně tak v četnosti kopulací předvádějí některé druhy pozoruhodné výkony.

„Z našich bližších příbuzných třeba alfa samec makaka to bez problémů zvládá 250krát měsíčně, o skupinovém sexu šimpanzů bonobo ani nemluvě. Poslední zmíněný druh je ukázkou toho, že zvířatům se sex prostě líbí a to jak samicím, tak samcům,“ řekl Adamík.

Prozradil také, že výstava ukazuje i neobyčejnou pestrost spermií, proč jsou některé delší, rychlejší a naopak.

„Třeba u druhů, které jsou monogamní a žijí celý život spolu jsou spermie krátké a pomalé. Naopak u promiskuitních druhů, třeba ptáků ale i savců jsou dlouhé a mají velmi silný motor. Všechno je to nastavené na to, aby u vajíčka byl příslušný samec první,“ vysvětlil zoolog.

Model lidského klitorisu

Kromě toho si návštěvníci mohou pod lupou prohlédnout kopulační orgány hmyzu, nechybí ani model lidského klitorisu či řada penisových kostí.

K vidění jsou i živé strašilky či paví očka v akváriu.

V hravé sekci si lidé budou moci sestavit profil svého ideálního partnera, pustit si do sluchátek zvuky roztoužených zvířat aneb mohou navštívit kino, kde uvidí záběry námluv a páření některých druhů ptáků.

Mohou se také zapojit do interaktivní hry zaměřené na rozeznávání pohlaví nebo se vyfotografovat v kůži lva a lvice.

Interaktivní a zábavné

Ředitel muzea Břetislav Holásek očekává velký zájem především ze strany škol.

„Jedná se o velmi atraktivní téma, jaké tu ještě nebylo, navíc podané neotřelou, zábavnou formou, doplněnou o velké množství interaktivních prvků,“ dodal ředitel.

Výstava Milování v přírodě je široké veřejnosti přístupná v sále sv. Kláry a to od 7. dubna až do 24. září, denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin.