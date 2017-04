Exprimátor Novotný už do parlamentu nechce, Tesařík zřejmě ano

Mezi stranami v Olomouckém kraji se objevují první jména lídrů pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Například komunisté a ODS už mají schválené kompletní kandidátky.

KSČM povede, stejně jako vždy v posledních letech, poslanec Alexander Černý.

„Lídrem budu já, kandidátka je sestavena a schválena. Představit ji chceme brzy, ale kdy bude oficiálně zahájena kampaň, se rozhodne příští pátek,“ odkázal Černý na schůzi výkonného výboru ÚV KSČM.

ODS vybrala Záchu

ODS bude mít před volbami v čele předsedu regionálního sdružení Michala Záchu, který nedávno při začínající kampani doprovázel předsedu občanských demokratů Petra Fialu na návštěvě Olomouckého kraje.

Pořadí kandidátů má strana hotové. Jediný současný zástupce z kraje ve sněmovně Martin Novotný už na seznamu není, o znovuzvolení neusiloval.

Váňa do čela ČSSD

V posledních volbách zvítězila v kraji ČSSD. Kandidátní listinu chce mít sestavenou do poloviny dubna.

„Jsme ve stavu zrodu. Máme návrh na lídra a to je Roman Váňa. Nicméně nám to bude schvalovat vnitrostranické referendum, to znamená všichni členové sociální demokracie v Olomouckém kraji,“ řekl krajský předseda ČSSD Jiří Zemánek.



Uvedl, že na kandidátce sám bude, ale spíše na spodních pozicích. Až mu vyprší současný poslanecký mandát, bude se věnovat práci vicehejtmana.

O místo v poslanecké sněmovně zřejmě bude usilovat i nyní již bývalý senátor Martin Tesařík.

„Kandidátní listinu budeme teprve sestavovat na základě doporučení okresních konferencí. Vyloučené to ale není,“ sdělil Zemánek.

Lídrem lidovců asi Jurečka, ANO neví

Hnutí ANO v současné chvíli jméno možné jedničky ani dalších kandidátů nemá.

Krajský manažer ANO Milan Passinger uvedl, první představa o složení by mohla být známá asi za dva měsíce.



Nedávno dohodnutá koalice KDU-ČSL a STAN bude znát lídra pravděpodobně ještě na jaře.

„Jako lidovci máme krajskou nominační konferenci 22. dubna, kde budou zvolena přední místa na kandidátce. Šance, že lídrem bude ministr Jurečka, je 99 procent, druhá věc je, jak to dopadne. Pak dojde k domluvě se starosty a pořadí se smíchají,“ nastínil krajský tajemník KDU Jan Dostál.

Fiala povede SPD

V TOP 09 mají kandidátku připravenou, zveřejnit ji však chtějí až po projednání a schválení výkonným výborem strany.

Podle krajské manažerky Ireny Šnajdrové se tak stane koncem dubna.



O místo lídra na kandidátce SPD v Olomouckém kraji usiloval poslanec a místopředseda hnutí Radim Fiala. Podporu získal.



Piráti zatím znají jméno lídra, kterým bude 1. místopředseda strany Vojtěch Pikal.



Zelení mají vědět složení kandidátky do měsíce, krajské vedení bude o návrzích základních organizací jednat 21. dubna.

Vyhrála ČSSD před ANO a KSČM

V parlamenntích volbách roce 2013 skončila v kraji první ČSSD (22,22 %), druhé bylo hnutí ANO (19,61 %), třetí KSČM (17,03 %).

S odstupem následovalo hnutí Úsvit (8,86 %), KDU-ČSL (7,94 %), TOP 09 (7,74 %) a ODS (6,03 %).

Volební účast dosáhla 58,9 procenta.