Lékárny v obchoďácích na Vánoce zavřou. Kde seženete léky i na Štěpána?

Olomouc – Lékárenská služba je o Vánocích potřeba. Sice jde o den dva, ale v čase hodování a zvýšené nemocnosti se může lidem přitížit. Kvůli zákonu regulujícímu otevírací dobu v supermarketech, ač lékárny dostaly výjimku, hrozilo, že si lidé na Štěpána nezakoupí medikamenty ani v krajském městě.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Martin Divíšek

Nakonec však bude v Olomouckém kraji alespoň jedna lékárna v provozu 1. i 2.svátek vánoční.

„S malými dětmi člověk neví, kdy v tomto čase vyskočí teplota a bude potřeba paralen a jiné léky. Proto jsme se raději zásobili," popisovala Jana Pospíšilová z Olomouce.

„Předloni jsme o Vánocích potřebovali lékárnu a v sedm večer na Štěpána byl Globus uzavřen, i když lékárna měla mít do osmi," doplnila.

Během letošních Vánoc bude mít lékárna v tomto obchoďáku zavřeno po oba sváteční dny.

Stejně tak lékárny v dalších nákupních centrech, i když se na ně vzhledem k velikosti obchodních jednotek a legislativní výjimce regulace nevztahuje.

V každém okresním městě

Olomoucký kraj však zajistil na 1. svátek vánoční lékárenskou pohotovostní službu v každém okresním městě.

„V Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku a Jeseníku se tak na první vánoční svátek otevře vždy jedna lékárna," ujistila mluvčí hejtmanství Kamila Navrátilová.

V Olomouci bude mít dopoledne službu Rena v olomoucké Zikově ulici.

Přestože na Štěpána hrozilo, že otevřeno nebude mít jediná lékárna v Olomouckém kraji, pomoc nakonec nabídla Fakultní nemocnice Olomouc.

„Vedení největšího zdravotnického zařízení se rozhodlo vyjít vstříc obyvatelům regionu, kteří by si jinak neměli možnost vyzvednout své léky, protože velká obchodní centra zůstanou o svátcích ze zákona zavřená," sdělil mluvčí nemocnice Egon Havrlant.

„Přestože to pro nás bude ekonomicky spíše ztrátové, je to služba lidem z Olomouce a kraje," dodal. Na Štěpána bude lékárna Fakultní nemocnice Olomouc (budova Z, ulice I. P. Pavlova) otevřena od 9 do 16 hodin.

Pro léky i na Nový rok

Bez lékárenské služby nezůstanou lidé v Olomouckém kraji ani na Nový rok.

„Na základě podnětů občanů bude lékárenská pohotovostní služba zajištěna v Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku. V oba tyto sváteční dny bude platit otevírací doba od 8 do 12 hodin," sdělila mluvčí krajského úřadu.

V Olomouci bude tento den otevřena lékárna ve fakultní nemocnici od 9 do 16 hodin.

Podle lékárníků je zapotřebí, aby alespoň jedna lékárna pokryla případné akutní případy.

„Dvě tři jsou možná zbytečné, jedna by však v Olomouci měla být oba vánoční svátky otevřena. Sice aktuálně nepozorujeme zvýšenou nemocnost, lidé spíše nakupují vánoční balení různých přípravků, ale možnost by mít měli. Je dobře, že se našlo řešení a na Štěpána pohotovost vykryje fakultní lékárna," reagovala magistra z lékárny Dr.Max v olomoucké Pražské ulici.

Lékařská pohotovost

Děti – Dětská klinika FN Olomouc, ve sváteční dny 24 hodin

Dospělí – chirurgický komplex (modrá budova) v areálu FN Olomouc, Oddělení urgentního příjmu, ve sváteční dny 24 hodin.

Zubní – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc, ve sváteční dny 24 hodin. Z provozních důvodů (sterilizace, úklid) jsou v době od 5 do 7.15 a od 12.30 do 15 hodin ošetřovány jen akutní stavy – úrazy, krvácení