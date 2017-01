Lébr pustí všechny akcie Sigmy. Klíč k novému sponzorovi teď drží město, říká

Olomouc – Jedině vstup nového vlastníka pomůže olomoucké Sigmě k ekonomické stabilitě a návratu do první ligy. Stávající akcionáři, především město Olomouc, chtěli mít o spolumajiteli klubu jasno do konce roku. Ke změně ve struktuře však zatím nedošlo.

Josef Lébr (uprostřed), akcionář SigmyFoto: DENÍK/Stanislav Heloňa

Největší vlastník Josef Lébr však otevřel cestu.

Opustí klub a ve vlastnických strukturách nebude figurovat, jak si přeje potenciální mecenáš.

Přesněji jeden ze zájemců, kterého by do Sigmy chtělo přivést město.

„Je připraven (Josef Lébr) převést akcie na spolek a tím pádem umožnit další vývoj v jednání s potenciálním partnerem," informoval primátor a předseda dozorčí rady Sigmy Olomouc Antonín Staněk o posledním jednání s Lébrem, který ovládá největší balík akcií fotbalového klubu.

Podnikatel, který má o Sigmu zájem, chce být jediným soukromým subjektem v akcionářské struktuře.

„Počítá s tím, že by v ní mělo nadále zůstat město a spolek," potvrdil primátor.

"Na mě to teď určitě nezáleží"

Podnikatel Lébr ujistil, že s tím problém nemá.

„Když si to tak přeje (zájemce o akcie), tak to bude v občanském sdružení. Na mě to teď určitě neleží," reagoval.

Za jakých podmínek převede akcie na spolek, Lébr nepřiblížil.

„Je to mezi mnou a občanským sdružením," řekl.

„Sponzorovi města (kterého by do Sigmy rádo přivedlo město) jsem dal jasně najevo, že to tam (v občanském sdružení) má nachystané. Co s tím pak bude dělat, nechám na občanském sdružení," sdělil.

Převod za symbolickou částku

Podle místopředsedy představenstva klubu Petra Konečného v principu dojde k převodu za symbolickou částku nebo bezúplatně.

„Je to otázka dalších jednání, ale je jasné, že občanské sdružení nemá prostředky," uvedl právník.

„Jde o vstřícný krok pana Lébra a odblokování situace, kdy přenechá „káru" dalšímu subjektu, aby mohl vzniknout model: město + občanské sdružení + soukromý prvek(ky), kdy říkají, že by tam chtěly být samy," dodal.

Městem favorizovaným zájemcem o koupi aktuálně druholigového klubu by měl být Zdeněk Zlámal, místopředseda FAČR a otec bývalého olomouckého brankáře.

Na jméno potenciálního sponzora je však embargo.

Klub Lébrovi dluží 70 milionů

Lébr zopakoval, že jej oslovili jiní dva zájemci.

„Řekl jsem jim: jsem připraven akcie nějakým způsobem převést, pokud se domluvíte na městě," uvedl.

Podnikatelé by jistě přivítali majoritu, kterou jim Lébr nabídnout nemůže.

„Klíč ke všemu drží město. Protože město musí, pokud chce dostat nějakého akcionáře, zrušit klauzuli 51 procent. Jinak sem nedostane nikoho," uzavřel podnikatel Lébrl, který je zároveň věřitelem Sigmy.

Klub mu dluží přes 70 milionů korun.

Otázka dluhu bezpochyby figuruje mezi podmínkami.

„Nyní se bavíme se o akciích, ne pohledávkách, kde je cíl se s panem Lébrem vypořádat tak, aby se Sigma oddlužila a v tomto směru bylo vše čisté," reagoval místopředseda představenstva klubu Konečný.

„To je otázka subjektů, mezi kterými v tuto chvíli není město," sdělil Antonín Staněk.

Na prvoligové posily nemá

Vstup nového akcionáře řeší vlastníci Sigmy pro to, že Lébr, bývalý předseda představenstva, ohlásil, že od Nového roku už sám klub dotovat nebude.

Navíc pokud se Sigma chce vrátit do první ligy, bude muset posílit kádr a na to nyní nemá finance.

Město by chtělo uzavřít jednání o vstupu sponzora do olomouckého fotbalu do konce ledna.

„Termín do konce ledna by měl být nepřekročitelný," zopakoval ve čtvrtek primátor Staněk.